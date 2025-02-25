香港隊　順利開齋！女足兩球擊敗約旦U20　

香港女子足球代表隊周二（25日）緊接在土耳其安塔利亞，出戰「Pink Ladies Youth Cup」最後一場比賽。港隊半場僅與對方打成平手，但下半場發力下，憑兩名外流港將韋婉婷、曾柏同各建一功，最終以兩球擊敗約旦U20，以1勝1負完成今次比賽，大軍即晚便會乘搭飛機返港。

對比上周六（22日）首戰1球僅負印度U20，港隊女足今場正選共作出4個調動，3名外流兵高栢齡、曾柏同和李巧怡，連同早前赴日本試腳的民和公民翼鋒陳穎晴復任正選。至於門將方面續由李懿茵把關，4人後防依舊為隊長馬澤純、朱素君、冼仲意和蘇鎧霖，入球重任落在韋婉婷身上。

約旦U20首仗亦以1比2不敵印度U20，故與港隊今場同樣力爭開齋，惟兩隊開局皆未能製造太多有威脅埋門，13分鐘高栢齡前場搶截成功，李巧怡禁區外隨即施放冷箭，但被對手干擾下力度欠奉。3分鐘後高栢齡開出右路角球，李巧怡頭槌又被對方門將接實。約旦U20之後站穩陣腳，38分鐘李懿茵飛身撲出對方禁區內勁射，兩隊半場互交白卷。

易邊後港隊換入朱寶恩，隨即收到成效，朱寶恩中場大步推進後再交出直線，造就韋婉婷單刀射入，領先1比0。62分鐘港隊再下一城，曾柏同接應陳穎晴右路傳中近門撞入。港隊得勢不饒人，嘗試繼續搶攻，71分鐘關詠瑜遠射高出。比賽尾段，港隊再有機會擴大比數，陳穎晴突破後禁區內被對方撞跌，球證卻未有表示，最終港隊維持贏2比0，於今屆賽事順利開齋。