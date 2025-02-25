【英超】踩油衝前4　車路士「大」起聖人

周中英超快車，車路士主場對修咸頓。「車仔」成績下滑，早前英足盃及聯賽遭白禮頓「雙殺」，上輪輸畀阿士東維拉後跌到第7位，但仍然保持爭奪聯賽前4機會，今場希望憑主場之利壓制對手，但防線不穩問題仍未解決。至於榜末嘅「聖人」放手一博下會多波入，加上車路士近4次主場3次開4球或以上，首選3.5球入球大。（Now 621及611周三凌晨4時15分直播）

車路士上場對維拉，半場領先下反輸1比2，加埋之前兩場輸畀對白禮頓，近期經歷3連敗，主帥馬利斯卡諗緊方法止血，例如嘗試換龍門，收起羅拔山齊士改用菲歷佐真遜，但上場對維拉就係因為呢位丹麥小將落地慢「屙蛋」搞到輸波，可見「車仔」喺防守上已經冇更佳選擇，馬利斯卡只能夠調整戰術，以攻代守。

由於尼高拉斯積遜同馬度基受傷，車路士試過用尼干古打正前鋒，但效果麻麻，上場柏度尼圖交出助攻，相信今場會繼續用佢，其實「車仔」進攻關鍵人物始終係高爾彭馬，不過佢已經連續6場食白果，大家都期望佢今場對住弱旅修咸頓，可以搵番對射門鞋。

修咸頓26場只得9分排榜末，總共失咗61球，上輪主場對白禮頓又吞4蛋，已經睇唔到護級希望，主帥祖歷亦投晒降，上場大敗後佢話球隊無論速度技術都同對手有好大落差，今場作客史丹福橋都冇咩期望，不過睇番佢哋近3場作客1勝2負，3場都有波入，對住車路士條甩漏防線，要入波應該唔難。

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