讓你兩隻角！「角球讓球」2●28有得玩

足智彩宣布會喺2月28號起，推出兩項全新投注種類：「開出角球讓球」及「加時開出角球讓球」。

顧名思義，「開出角球讓球」係結合「開出角球大細」及「讓球」嘅玩法，球迷可選擇經「角球讓球數」調整後、預計會開出較多角球數嘅主隊或客隊，並將「角球讓球數」對比法定比賽時間嘅全場開出角球賽果，以確定注項。

舉個例子：

巴塞隆拿 VS 皇家馬德里

「角球讓球數」為-1.5；

巴塞隆拿 主[-1.5]（2.1倍）、皇家馬德里 客[+1.5]（1.65倍）；

假設相關賽果及派彩將如下：

巴塞比皇馬開出多2個角球或以上（如6:3）

買100蚊巴塞隆拿主勝→派210蚊

買100蚊皇馬客勝→輸

巴塞比皇馬開出多1個角球（如6:5）

買100蚊巴塞隆拿主勝→輸

買100蚊皇馬客勝→派165蚊

巴、皇角球相同/皇角球比巴多

買100蚊巴塞隆拿主勝→輸

買100蚊皇馬客勝→派165蚊

同時，「加時開出角球讓球」嘅玩法與「開出角球讓球」相同，惟可供投注時間僅限於球賽嘅加時階段。

提多句，以上增設嘅投注種類，都可以用嚟玩過關及混合過關。