LIV Golf 香港站3.7開打　電音女王為激戰加熱

3月體育盛事一浪接一浪，擁有多位世界頂級球手爭逐「LIV Golf 香港站」將於3月7日至9日上演，大會宣布國際知名韓裔DJ兼音樂製作人Peggy Gou（金敏姬）將於3月8日（周六）的「LIV Golf 香港站」第二輪比賽結束後擔任表演嘉賓，預計當日下午5時許，香港哥爾夫球會粉嶺球場的賽事觀眾村 — 「粉嶺同樂谷」將呈現另類派對盛會，為觀眾帶來引人入勝的現場音樂表演。

Peggy Gou憑藉其電力十足的表演和打破傳統的音樂風格而聞名全球，她已成為電子音樂界炙手可熱的音樂人之一。她創造出多首令人一聽難忘的音樂，包括《Gou Talk》、《It Makes YouForget (Itgehane)》、《Starry Night》、《Jigoo (feat Maurice Fulton)》、《Nabi (feat OHHYUK)》、《IGo》以及《 (It Goes Like) Nanana》等國際熱門單曲。這些曲目除了提升了她的國際知名度外，也讓她的巡演行程變得密集起來。她是世界各地知名俱樂部和音樂節的常客，曾出席Glastonbury、Dekmantel、De School 和Printworks 等音樂節。

香港哥爾夫球會會長郭永亮表示：「首先，我感到好興奮今年「LIV Golf 2025香港站」的音樂會能夠邀得國際知名韓裔電音女王Peggy Gou（金敏姬）擔任表演嘉賓，令到今年賽事氣氛更加熱熾。」他續稱LIV Golf是集「體育+盛事+旅遊」的國際頂級盛事，而「LIV Golf 2025香港站」還有不足兩個星期就再度在粉嶺球場盛大上演，屆時粉嶺球場變身成搖滾派對的音樂會將會在3月8日（周六）賽後在觀眾村「粉嶺同樂谷」舉行，為激烈的賽場增添娛樂熱鬧氣氛。

54位世界頂尖高爾夫球手將於3月7日至9日來到「LIV Golf 香港站」同場競技，其中包括香港站個人賽衛冕冠軍Fireballs GC 的安沙（Abraham Ancer），以及由隊長德尚博（BrysonDeChambeau）領軍的團隊賽衛冕冠軍Crushers GC ，Peggy Gou 的精彩表演將為周六的賽事畫上完美句號。

2025年的「LIV Golf 香港站」必為球迷再次帶來一連三天，令人難忘的高爾夫盛會。球迷們除了可以觀賞世界頂尖高爾夫球星同場競技外，還可以從周五至周日在「粉嶺同樂谷」內享受優質的貴賓體驗，探索一系列適合一家大細的娛樂活動，以及各式各樣的餐飲美食。