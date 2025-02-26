吳安儀將重返世界職業巡迴賽　再挑戰男球手

3屆女子世界冠軍的香港「四眼Cue后」吳安儀，下季(2025/26)將可重返世界桌球職業巡迴賽(WST)，再次挑戰男子球手。

世界女子桌球總會（WWS）周三(26日)宣布34歲吳安儀將可獲得未來兩季參加WST的資格。最近比利時公開賽躋身準決賽的吳安儀接受官網訪問時表示興奮:「這對我說是非常漫長的兩年。我真的很享受第一次參加世界職業巡迴賽，但2021/22年發生了太多事情，我真的不知道會發生什麼，然後由於疫情，我錯過了一些比賽，當時我取得了幾場勝利時，賽季就快結束了。」這是吳安儀自2021-2023年後，再次獲得WST的參賽資格。

先後在2015、2017及2018年贏過女子世錦賽冠軍的吳安儀，在生涯首個挑戰男子球手的職業巡迴賽中，有不少亮麗成績，曾擊敗中國球手吳宜澤、前世界冠軍杜赫迪及簡祖域，並於2023年對戰賀治時，轟出一桿115度，成為女子球員在世界職巡賽上的單桿最高度數。

「去年我非常渴望回歸，以至於我在女子桌球賽事損失了幾場比賽，而影響了排名，到了其後甚至要視乎其他球員的成績才能回到WST，那種感覺很可怕。我向自己承諾，要盡自己所能去爭取，以避免將我的命運再次交到別人手中。」吳安儀對新一季相當期待:「他們說機會是留給有準備的人，我已經等了很足夠，我很高興在WWS巡迴賽的穩定表現，令我再有機會參加2025/26及2026/27的賽季，我已迫不及待想比賽了。」

值得一提是，下周在香港啟德體藝館上演的世界格蘭披治大獎賽，吳安儀將與泰國的世界「一姐」勒查露進行一場表演賽，歡迎球迷撐場。