【英超】熱刺曼城搶攻「大」作戰

英超周中快車有好戲上演，由熱刺主場迎戰曼城。兩大名牌今季表現不似預期，但熱刺近期有回勇迹象，佢哋喺聯賽已連贏3場；曼城自歐聯出局後，以聯賽前4為目標，為搶分火力全開，所以經常出現大手交易。兩隊均有極強進攻意欲，開3.5球入球大機會極高。（Now 623周四凌晨3時30分直播）

熱刺喺冬季進行增兵後，近期成績有明顯改善，上場作客4比1大炒葉士域治，聯賽錄得3連勝。法國前鋒馬菲斯泰爾由拜仁慕尼黑加盟後，連帶孫興民同班倫莊臣亦回復生氣，領隊普斯迪高路嘅進攻型踢法得心應手。熱刺今季26場聯賽入53球，入球能力僅次於利物浦，火力極有保證。

另邊廂，曼城今季防守出現嚴重問題，要靠進攻彌補，艾寧夏蘭特有傷在身上陣成疑，不過馬莫殊、沙雲奴、謝利美杜古等攻擊球員都交足貨，上場雖然輸畀利物浦，但其實全場都係採取主動。「藍月亮」近7場聯賽，有6場總入球開4球或以上。

曼城喺歐聯出局後，領隊哥迪奧拿表明目標係聯賽前4，2月份嘅地獄賽程嚟到最後一站，肯定會毫無保留咁去搶3分，今場對住無搶分包袱嘅熱刺，勢必互相鬥攻，3.5球入球大穩開。

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