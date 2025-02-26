港超聯　傑志力爭3度屠「城」

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「中銀人壽香港超級聯賽」周三（26日）上演周中快車，排第4位的傑志坐鎮旺角大球場，恭迎第5位的九龍城。聯賽錄得4連勝的「藍鳥」，派出慈英扼守後防，顏卓彬、利亞倫及陳傲軒組成中場鐵三角，支援迪美路夫和祖連奴攻堅，韋頓及馬查度先列後備；至於客隊，李瀚灝代替上場傷出的袁皓俊把關，邵昀俊復任正選，聯同田中芳拓及迪高控制中場，協助卡朗、林學曦及辛尼爭取入球，何瀧浩和尼天奴在後備席待命。

傑志正選：

25 泰利［GK］

2 羅梓駿

3 鐘樂安

5 艾里奧 ［C］

6 慈英

17 費蘭度

18 陳傲軒

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

九龍城正選：

63 李瀚灝［GK］

2 余沛康

3 韋利安

4 姜浚賢

5 迪高 ［C］

8 邵昀俊

10 林學曦

17 田中芳拓

22 辛尼

25 許嘉樂

27 卡朗

傑志後備：

1 王振鵬［GK］

23 石皓心［GK］

8 鄭展龍

9 韋頓

10 馬查度

11 林樂勤

12 裴栽釪

14 潘沛軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

九龍城後備：

19 陸平中［GK］

9 陳文輝

11 袁世傑

14 龍梓軒

21 曾錦濤

23 何瀧浩

30 尼天奴

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

80 楊朝景

89 歐陽耀冲

95 封天詠

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（26日）上演周中快車，排第4位的傑志主場與第5位的九龍城正面交鋒。兩隊近況大相逕庭，「藍鳥」近4場全勝，相反「龍城軍」對上3戰卻未嘗一勝，傑志勢必乘勢爭取「3殺」對手！（on.cc東網周三晚上8時按次收費直播)

傑志左閘林樂勤（Jordan）因大腿受傷，對上兩場聯賽皆缺陣，惟他指自己已經康復得「7788」，今場有望復出，惟另一後防鄧達思，累積5黃今場要停賽。傑志錄得4連勝後，與前列積分差距大幅收窄，Jordan承認球隊開始步入正軌：「始終之前成績唔係太好，最近連贏咁多場，感覺到成隊士氣、信心都提高咗。」

「藍鳥」之前已在聯賽「雙殺」九龍城，當中兩場更分別以6比1及5比0大勝，加上對手又正面對頻密賽程，惟Jordan強調絕對不會輕敵：「我哋抖咗個幾禮拜，相比對方幾日踢兩場，體能相信一定有優勢。但九龍城今年表現非常好，季中搵咗個前法甲前鋒辛尼，又有其他新援，實力都不容忽視。依家要爭聯賽冠軍，我哋再冇失分空間。」

九龍城上仗一度憑小將封天詠的入球扳平，可惜下半場被東方連入4球之下，未能成功搶分，主教練陳銘剛指出球隊前場把握力有待改善，又透露8日3戰下，今場會作出適當輪換：「上場死球的確係處理得唔好，射門次數亦都唔算太多，比起防守方面，其實前場把握力先係最需要改善。嚟緊唔會同一班人踢晒三場，我都要諗點樣好好攞番個平衡，作出合理輪換，依家最緊要係畀班球員恢復。」

後衞余沛康則認為傑志實力毋容置疑，今仗會採取穩守突擊，又提醒隊友留意對手邊路攻勢：「傑志多數靠左右翼鋒邊路進攻，防守嘅時候需要注意多啲，尤其係馬查度、迪美路夫，兩位都係速度快同埋靈巧嘅球員，特別要睇實佢哋。」陣容方面，袁皓俊有傷在身，今場或會缺陣。

【兩隊預計正選陣容】

傑志

門將：25.泰利

後衞：12.裴栽釪 3.鐘樂安 5.艾里奧 11.林樂勤

中場：10.馬查度 30.祖連奴 24.顏卓彬 17.費蘭度

前鋒：27.迪美路夫 9.韋頓

九龍城

門將：63.李瀚灝

後衞：21.曾錦濤 3.韋利安 4.姜𠗕賢 2.余沛康

中場：17.田中芳拓 8.邵昀俊 23.何瀧浩

前鋒：10.林學曦 22.辛尼 27.卡朗