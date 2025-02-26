【英超】利物浦食住上半W收「素」

利物浦英超爭冠「魔鬼賽程」尾站，晏菲路主場惡鬥紐卡素。連續一周雙賽令「紅軍」身心俱疲，期間作客愛華頓同阿士東維拉都失分，主場對狼隊亦贏得驚險，幸好上輪作客曼城贏2比0，士氣大振，「魔鬼賽程」嚟到尾聲，對住表現飄忽嘅「喜鵲」，利物浦將會速戰速決，加上佢哋近5場主場全部半場領先，半場主勝值得支持。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

足總盃輸畀普利茅夫出局後，利物浦14日內應付5場聯賽，今晚對紐卡素係尾場，之前4場成績係2勝2和，一直畀阿仙奴咬得好緊，直至上輪擊敗死敵曼城，加上阿仙奴上輪輸畀韋斯咸，「紅軍」當前要務係繼續搶分拋離對手。

雖然賽程緊密，但「紅軍」喺主帥施洛合理調動下甚少傷患，場上表現收放自如，踢畢今場後有個多星期休息，更加可以放盡嚟踢，上場交出1入球1助攻嘅穆罕默德沙拿勢必全力數胡，荷蘭射手加普亦重回正選行列，加上狀態甚佳嘅路易斯迪亞斯，今場將可全面搶攻，務求速戰速決。

紐卡素上輪4比3險勝諾定咸森林，呢場波佢哋上半場一度領先4比1，但之後走樣連失兩球，尾段仲幾乎被追和，防線鬆散，論穩定性完全唔係利物浦嗰皮，今場作客晏菲路睇怕都要捱打，頂唔住利物浦攻勢。

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