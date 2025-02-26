雲班耶馬靜脈栓塞生涯蒙陰影？NBA球員先例「有藥可醫」

雲班耶馬血栓問題令人擔憂，但從過去NBA球員的案例來看，他的職業生涯并非無可挽回。

NBA馬刺隊超級新星雲班耶馬（Victor Wembanyama）以出色的靜態天賦及全能球風震撼聯盟，但這位「法國怪物」在出席全明星賽後，返回聖安東尼奧時被診斷出右肩患有深層靜脈栓塞（DVT），預計將缺席今季餘下的賽事，該疾病會否影響其球員生涯引起球迷擔憂，不過從NBA歷史案例來看，確是「有藥可醫」但需長期抗戰。

對雲班耶馬而言，是次危機或許是職業生涯的「壓力測試」，但只要治療得當，相信他的巨星之路仍不可限量，惟這一消息對於現在西岸排名跌出前10的馬刺來説，絕對是雪上加霜，亦是球隊今季遭遇的第二次重大打擊，首則噩耗為主帥普波維治（Gregg Popovich）於去年11月輕微中風，無耐暫時卸下執教重任並休養至今。

深層靜脈栓塞：籃球員的隱形殺手

深層靜脈栓塞是指血液在深層靜脈内形成血塊，通常發生在手臂、小腿、大腿或骨盆，而這種病症會引起腫脹和疼痛，但有時幾乎沒有明顯症狀。

深層靜脈栓塞對於籃球員尤其危險，高強度運動的風險、以及長途飛行的隱患等原因都可能會形成並進一步加劇血栓風險，導致靜脈功能不全，造成身體部位腫脹和疼痛，甚至長期影響運動表現。如果血栓脫落並透過血液流動到身體重要器官如腦部、肺部或心臟等，可能會阻塞血流引發腦栓塞、肺栓塞或心肌梗塞等致命性問題。

據外媒報道稱，大部分深層靜脈栓塞病例涉及腿部血栓，儘管雲班耶馬發生在肩部的情況可能性較小，但確實存在，因籃球比賽存在著許多肢體碰撞，故難免可能會損傷靜脈，尤其是球員的肩部。不過，大多數DVT病例可透過血液稀釋劑或手術治療，如得到適當的醫治，他的病情就不會影響職業生涯或危及生命。因此馬刺官方表示，球隊對雲班耶馬的長期健康狀況持樂觀態度，而球隊和雲班耶馬本人亦相信能夠及時康復並於下個賽季復出。

雲班耶馬作為上季NBA年度最佳新秀，為馬刺出賽71場平均取得21.4分、10.6個籃板、3.9次助攻和3.6次封阻的全能數據。他今季成為球隊絕對核心，場均貢獻24.3分和11個籃板將數據提升至另一高度，並以領先全聯盟的3.8次封阻，成為年度最佳防守球員（DPOY）的熱門人選，惟診斷出靜脈栓塞後宣告賽季報銷，意味無緣競逐今季獎項。

雖然雲班耶馬血栓問題令人擔憂，但從過去NBA球員的案例來看，他的職業生涯并非無可挽回，儘管每個血栓案例都是獨特的，而時間、個人回復能力和適當的醫療將最終決定這位未來巨星的命運。全世界籃壇球迷都期待雲班耶馬能成功克服挑戰，重返球場續寫屬於他的傳奇。

NBA球員血栓先例：從回歸到退役的啟示

恩格林（Brandon Ingram）

現效力多倫多速龍的恩格林（Brandon Ingram），曾於2018至19賽季遭遇與雲班耶馬相同情況，當時年僅21歲湖人小將恩格林因肩膀疼痛，其後被診斷出右臂患有深層靜脈栓塞宣布賽季報銷。

不過，這一問題並沒有困擾這位球星太久，恩格林積極透過手術及抗凝血藥物治療後，成功在下一賽季重返賽場，披上塘鵝戰衣的他場均得分提升至23.8分，並憑優異表現生涯首度入選全明星，更獲選NBA年度最佳進步球員（MIP）。

直到如今恩格林再沒有出現舊患復發問題，今季更與速龍簽下3年1.2億大合約，證明血栓并非球員職業生涯的終點，甚至有機會在恢復後競技狀態比以往更好。

奧沙湯臣（Ausar Thompson）

在2023年以第5順位被活塞選中的奧沙湯臣，與雲班耶馬同年踏上NBA舞台，而作為火箭新星阿門湯臣（Amen Thompson）的弟弟，同樣擁有頂級的運動天賦，惟於去年3月被查出患有血栓，未能完成新秀賽季。

奧沙湯臣接受治療後通過體檢，於去年11月以「二年生」身份回歸賽場，儘管錯過今季初的18場比賽，但從近期表現來看，他似乎未受血栓影響，更迅速成長為活塞主要輪替球員之一。

科洛科（Christian Koloko）

科洛科在2022年效力速龍的新秀賽季場均出賽13.8分鐘，貢獻3.1分、2.9個籃板及1個封阻，為隊内的潛力中鋒。不過科洛科在23年4月被診斷出血栓問題，導致缺席半個賽季，其後速龍將他交易至湖人，雙方簽訂一份雙向合約，直至去年底成功通過聯盟體檢重返球場，並為今季首披紫金戰衣出賽。

保殊（Chris Bosh）

雖然有不少NBA球員戰勝血栓回歸賽場，但同時亦存在個別的極端案例。其中前熱火球星保殊，在32歲被診斷出患有肺部血栓，缺席2014至15賽季餘下的比賽，隨後在下一賽季雖成功治療回歸，但聯盟禁止球員長期服用抗凝血藥物（易導致碰撞出血風險），保殊出賽53場後因血栓復發作出退役決定，他的職業生涯被迫提前結束。

文：李章杰