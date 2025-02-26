【英超】森林主場特醒受讓秤「仙」

英超前列大戰，「3哥」諾定咸森林主場硬撼次席阿仙奴。森林主場出擊特醒，連「1哥」利物浦造訪此地都失分而回，阿仙奴「傷鋒」火力大減，想贏森林都難，讓球主勝（+1）咪錯過。（Now 624周四凌晨3時30分直播）

森林雖然日前作客紐卡素反輸3比4，但一度落後3粒下未有放棄，最終僅敗有晒交代。而且呢支老牌球隊異軍突起，主場戰績穩定係關鍵因素，今季12輪主場只係輸過2場咁大把，各項賽事近7次喺自己地頭出擊，豪取6勝1和，包括勇挫阿士東維拉同熱刺，強如榜首利物浦嚟到呢度都係攞得1分，可以見識到佢哋主場威力有幾勁。

阿仙奴仍然飽受嚴重傷患困擾，兩大翼鋒布卡約沙卡同加比爾馬天尼利仲要抖多一排，箭頭加比爾捷西斯同夏維斯更提早收咧，加上冬窗未有入貨，依家只能「地莊」應戰。主帥阿迪達焗住搵中場米基爾馬連奴客串中鋒，佢對李斯特城後備上陣省兩粒致勝，不過呢位奇兵上場面對韋斯咸一籌莫展，搞到輸0比1兼被破今季聯賽主場不敗身，嚴重打擊士氣。更何況「兵工廠」近4次造訪森林亦3度落敗，近況咁麻麻今場唔輸都偷笑，仲點贏呀？森林讓球主勝（+1）值捧。

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