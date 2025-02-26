港超聯　19歲新援楊朝景地標戰建功：無諗過入到波

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（26日）九龍城作客旺角大球場，最後以3比2戲劇性反勝傑志，其中19歲新援楊朝景上演「地標戰」兼攻入加盟後首個入球，他賽後形容不敢相信自己取得「士哥」，心情既緊張又開心，期望繼續吸收經驗成長，為球隊作出更多貢獻。

19歲的前鋒楊朝景上季效力台乙台中磐石俱樂部，為中華台北代表隊成員，宣布加盟九龍城僅4日，今場為球隊先打開記錄，後備上陣即建功的楊朝景感到相當驚喜：「今晚喺新環境一開始好緊張，始終第一次落場踢，本來有諗過自己會入波，因為我覺得自己準備好晒，但冇諗過真係會入得成，尤其入嗰陣時有人擋住視線，後尾隊友衝埋嚟同我慶祝先知入咗，我心諗『真定假㗎？』，入到波真係好開心。」

作為今場隊中最年輕的上陣球員，楊朝景表示主教練陳銘剛給予充分機會及支持，期望繼續吸收經驗成長：「『剛Sir』提醒我要消耗對手體能，充分發揮自己嘅速度優勢，港超比起台乙水平基本上會高啲，所以自己仲適應梗港超節奏。希望透過比賽同訓練提升自己嘅實力，目標係贏埋下一場。」