曼聯新兵「收山腳」領紅　馬古尼救駕驚險贏波

周四(27日)凌晨英超，曼聯主場驚濤駭浪下3比2贏葉士域治，打破近3場聯賽不勝走勢。「紅魔鬼」今場演出仍然普通，冬季新援柏德列多古更加係災難性，上半場一次「收山腳」食紅牌，令球隊陷入劣勢，全靠哈利馬古尼救駕，10人應戰嘅曼聯最終全取3分。

曼聯開波4分鐘就送禮，首次喺奧脫福踢英超嘅多古同門將奧拿拿誤會，被菲洛真輕鬆射入空門。曼聯之後用死球戰術反擊，先後逼到對手擺烏龍，以及馬菲斯迪歷特門前混戰抽入，一度反勝2比1。點知完半場前多古兇狠飛鏟踩中奧馬利赫捷臣小腿，難逃紅牌厄運。

踢少個嘅曼聯捱唔到返更衣室，補時就被菲洛真追平2比2。換邊後曼聯奮力作戰，47分鐘憑哈利馬古尼接應角球頂入，領先後堅守城池至完場，驚險贏3比2。哈利馬古尼今季3個入波粒粒值錢，包括喺英足盃補時絕殺李斯特城，歐霸盃補時入波3比3逼和波圖，今場再次成為贏波英雄。

曼聯領隊魯賓艾摩廉賽後表示：「我哋要享受生活，但係有啲時刻現實係艱難，所有職業都一樣，我哋有時要承受苦楚，時至可以享受美好時光。今場張紅牌改變形勢，但球員勇敢作戰，我哋值得拎呢3分。我哋唔好糾纏依家有幾困難，而係要專注下一個挑戰。」