丹恩奴域：艾加拉法上榜首一定「德」

艾加拉法在卡超的爭冠路途上將會遇到重大考驗，事關他們將於周四主場硬撼16輪聯賽過後同是得34分的艾薩德。

由於榜首艾杜哈尼周五才有比賽，換言之在周四獲勝一方將會升上榜首位置，兼且有兩分領先優勢。我認為，艾加拉法在這場前列大戰將會有較大優勢，皆因他們近況甚好，對上10場聯賽錄得8勝2和未輸過。

巴謙美今季處於佳態，一共替艾加拉法攻入5個聯賽入球。要留意，他的盤扭技術高超，並且可於兩翼位置為對方守衞構成問題，今季更已經交出了7次助攻。

艾加拉法的爭冠希望，亦相當倚重蒙達利及洛迪高的表現。儘管這兩位前鋒今季的比賽狀態麻麻，但我認為他們可以在關鍵時刻，重拾最佳水準。

另一邊廂，艾薩德上仗主場以2:0擊敗榜首的艾杜哈尼後，成功縮窄彼此之間的積分差距，但今仗對手艾加拉法絕非善男信女，故全隊上下絕對不能掉以輕心，。

對於衞冕冠軍的艾薩德來講，阿克林阿費夫無疑是最耀眼的球員。這名卡塔爾國腳今季聯賽上陣16次，共攻入10球及交出11次助攻，證明他絕對是當今球壇其中一位最優秀的亞洲球員。

另外，阿克林阿費夫亦有於今季聯賽入了11球的球隊神射手梅積卡在身旁，並跟他組成強勁的進攻拍檔。我深信，這對組合將會令艾加拉法的防線疲於奔命。

話雖如此，但我預計艾加拉法今仗將可以攻入較多入球。所以我認為最終會在巴謙美有入波的情況之下，主場擊退艾薩德，並升上榜首。