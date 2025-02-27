多支歐洲球隊有意訪港　霍啟山：會睇番主辦單位往績

足總主席霍啟山及總幹事周四（27日）出席港隊球衣品牌贊助記招時，透露有多支歐洲球隊申請來港友賽，其中「霍生」表示審核申請時會考慮主辦單位過往舉辦活動的往績，確保球迷有良好體驗。

早前有傳曼聯及利物浦等勁旅，有望在今年暑期訪港，「霍生」是日證實已收到多支歐洲球隊申請來港友賽，強調足總會根據主辦單位舉辦活動的紀錄作決定，但未有回應去年舉辦國際邁亞密來港友賽的Tatler Asia，申請機會會否較低：「近年啲外隊賽，都有唔開心嘅事發生，所以足總會考慮主辦單位舉辦比賽嘅能力，同以往喺香港搞活動嘅紀錄，確保球迷有好嘅體驗，但我哋依家唔會針對某個Case（個案）講。」足總董事會成員徐英偉則補充道：「如果申請單位，以前有啲地方做得唔好，令球迷失望，我哋一定要睇番。」

此外，港隊門將葉鴻輝是日亦有現身，對於3月與澳門友賽，他認為安排合理：「港隊冇任何本錢睇低任何對手，雖然澳門能力未必好高，但我哋幾支港超球隊，喺三月國際賽期前都要應付大戰，大家都需要時間恢復。而且嚟緊『亞盃外』作客新加坡好緊要，呢場之前畀大家喺主場攞信心，係個幾理想嘅選擇。」