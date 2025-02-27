香港隊　與贊助商續約10年　波衫將設3個零售點

足總周四（27日）於香港九龍東皇冠假日酒店舉行品牌贊助商續約記招，會上宣布將延續雙方的長期合作關係10年直至2035年，足總主席霍啟山透露已與品牌達成協議，港隊球衣將於網購平台發售，同時設3個固定銷售點，有望於下半年正式實施。

今日出席記招的包括足總主席霍啟山、贊助商代表胡冰、6名港隊成員葉鴻輝、陳肇鈞（Philip）、蘇鎧霖、冼仲意、封天詠及張堯軒。足總與該品牌的合作始於2011年，為港足代表隊提供比賽球衣贊助、相關裝備及市場推廣等服務，而總幹事張炎有於會上透露，已與該品牌續約10年，為回應港隊球迷對球衣的需求，亦作出新的銷售安排，包括增設線上線下的銷售點，及發售更多港隊周邊商品，期望此合作有助推動港隊及本地足球長遠發展：「足總好重視球迷嘅支持同感受，所以新一張合約裏面係唔同以往，唔淨只係賣主場波衫，我哋有好多唔同產品，有客隊波衫同港隊外套等，以往冇一個固定嘅銷售點，將來我哋一定會有3個固定銷售點，喺網上亦都有得賣，下半年籌備好網店就會開始。足總下一步嘅計劃想將體育產業化，球迷係好重要嘅部分，好似最近搞港隊茶聚，我哋一路有好多推廣計劃同大家分享，第二個核心目標就希望加強支持港隊，通過呢個合作會有更多資源，令港隊可以喺海外訓練同踢高水平嘅比賽，提升成績，成個足球生態文化會愈來愈好。」

港隊中場陳肇鈞（Philip）期待透過這次合作，將球迷對香港足球的歸屬感推向新高峰：「你見到簽10年嘅計劃已經講咗重點出嚟，合作方向完全喺度，足總同品牌都會再去進一步擺多啲產品出嚟畀大家，多啲球迷着港隊嘅嘢，或者感受到自己喺港隊一份子，對我嚟講係最重要。足總都好進取地想包裝香港足球到第二個層次，球員都好欣賞大家嘅每一份努力，我哋亦都會一路喺球場，擺出最好表現出嚟畀大家睇。」今季加盟九龍城的U17代表隊成員封天詠，亦同意品牌資源的提升，對於青少年代表隊有不少幫助：「足總同品牌都合作咗好耐，一路提供啲高質素服裝畀香港隊用，今日簽咗10年合約，代表新一代球員都可以繼續用到高質素設備，更好咁發揮潛力。」

剛於土耳其安塔利亞出戰「Pink Ladies Youth Cup」的女足代表隊，以1勝1負完成今次比賽，蘇鎧霖就表示今趟獲得了不少寶貴經驗：「今次呢兩場友誼賽教練安排前場變得更進取，以前我哋淨係會企一個前鋒去逼搶，依家我哋兩個翼都收埋咗入去中間，一齊幫手壓埋上去，令到搶到波反擊增加入波機會，跟住加上今次比賽有外流隊友同年輕球員返嚟，默契一場比一場更好，所以我覺得呢啲經驗帶番嚟，令我哋之後準備5月嘅比賽會有好大幫助。」