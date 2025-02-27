希斯基：西部聯力擒水手升次席

西部聯將希望在周五澳職作客挑戰中岸水手時可以贏波，升上聯賽榜次席位置。

中岸水手上場常規賽主場以0:4大敗給西悉尼流浪者後，目前在聯賽榜排第10位，近7場更是4和3負未贏過。對於我的英格蘭青年軍舊隊友麥克積臣來說，他帶領的水手今季表現真的令人十分失望。

在對上兩季皆贏得季後賽冠軍的水手雖然成績嚴重下滑，但陣中的米基爾杜卡由上季起便維持著好表現，今季他被推前參與更多球隊的攻勢，暫時共攻入兩球及交出6次助攻。

至於年僅16歲的中場海恩艾美斯的表現亦令我留下深刻印象。今季他累積了兩個入球及兩次助攻，我認為大家要多留意他的演出，事關他確是前途無可限量。

現時在聯賽排榜第3位的西部聯上仗雖以3:0輕取來訪阿德萊德聯，但這卻是他們近4仗的首場勝仗，所以他們將希望可以乘勝追擊，取得連勝成績。

我相信在聯賽位置上，西部聯難以超越現時排榜首的奧克蘭FC，不過他們依然能夠衝擊季後賽冠軍。事實上，他們有眾多好波之人坐鎮，其中一位就是指宿洋史，今季他就已有8個入球進帳。

但表現最為突出的應該是其首席射手諾亞保迪，事關近6場常規賽一共轟入6球。他既年青當打又表現醒神，而且當有入波機會時亦相當淡定，我認為作為射手就應該具備這些特質，故他的表現絕對是十分稱職。

儘管西部聯在近幾個星期的表現還未處於最高水平，但我預計他們今仗仍可以擊敗中岸水手，向其季後賽參賽資格又踏前了一大步。