排球精英賽4強誕生　男拔鄭裕彤女排全勝闖關爭衞冕

全港學界精英排球比賽周四（27日）假東昌街體育館上演男、女子組8強對決，力爭衞冕的拔萃男書院和順德聯誼總會鄭裕彤中學未逢敵手，同以直落兩局擊敗對手晉級，後者將於準決賽提前對壘上屆亞軍協恩中學成為焦點。四強大戰將於下周一（3月3日）假東昌街體育館上演。

衞冕之師拔萃男書院，續有上屆最有價值球員（MVP）張智維及最佳發球員古靖堅領軍，是日8強面對崛起軍團賽馬會體藝中學。體藝男排不畏強敵，開局維持領先優勢至半場，不過男拔眾將後段發力，並憑主攻手古靖堅頻頻殺球令對手難以招架，首局以25比20先拔頭籌。

次局男拔愈戰愈順，開局從頭帶到尾，雖然體藝把握對手尾段兩度發球失誤追至20比22，惟最終未能頂住壓力，以21比25告負無緣4強。男拔則殺入4強將對同樣未嘗一個敗局的順德聯誼總會鄭裕彤中學。

另邊廂，上屆季軍長沙灣天主教英文中學捲土重來，8強以直落兩局（25：9、25：8）輕取漢華中學，晉級準決賽與聖芳濟各書院合演強強對決。

女子組方面，上屆冠軍順德聯誼總會鄭裕彤中學持續強勢，面對樂善堂楊葛小琳中學連贏兩局勝出，今屆未嘗一個敗局晉級準決賽。此外，瑪利諾修院學校對陣學界勁旅英華女學校，前者在先落後一局情況下，次局奮力以25比17扳回一城，並於決勝局以15比6力壓對手，局數2比1逆轉勝殺入4強。

學界精英排球賽8強賽果

男子組：

聖芳濟各書院 2:0 Vs 創知中學

漢華中學 0:2 長沙灣天主教英文中學

順德聯誼總會李兆基中學 0:2 順德聯誼總會鄭裕彤中學

賽馬會體藝中學 0:2 拔萃男書院

女子組：

英華女學校 1:2 瑪利諾修院學校（中學部）

金巴崙長老會耀道中學 0:2 拔萃女書院

樂善堂楊葛小琳中學 0:2 順德聯誼總會鄭裕彤中學