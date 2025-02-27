【英超】李城落難　錘仔開餐

今晚英超有場「護級大戰」，排第16位嘅韋斯咸主場鬥尾2李斯特城。兩隊今季同樣季中換帥，不過效果截然不同，樸達接手後嘅「錘仔幫」明顯有起色，反而雲尼斯達萊領軍嘅「狐狸」愈踢愈沉，球員輸到冇晒鬥志士氣，一於熱捧主勝。（Now 621及611周五凌晨4時直播）

韋斯咸上場作客1比0擊敗爭標球隊阿仙奴，為球隊注下強心針，前鋒查洛保雲同古度斯狀態極佳，兩位好波之人都有扭轉戰局嘅能力，冬季轉會窗借用嘅艾雲費格遜亦漸入佳境，令主帥樸達可以有更多變化。韋斯咸近6場聯賽成績為2勝1和3負，慢慢遠離降班區，主場面對積弱嘅「狐狸」，3分志在必得。

李斯特城今季重返英超後表現令人失望，就算季中搵嚟「雲佬」接手亦冇晒符，前線仲係靠38歲嘅占美華迪單天保至尊，搞到對上6場聯賽有5次「食白果」，攻守完全唔掂，連搶分能力都欠奉。護級球隊往往靠鬥志打救，但李斯特城就愈踢愈頹，近13場賽事輸足11場，單計近8場作客更7次落敗，球員都似乎已經放棄，接受下季降落英冠嘅命運，加上上場主場慘吞賓福特4蛋後，球會即炒兩個教練「示警」，隊內士氣更加低迷，今仗凶多吉少。

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