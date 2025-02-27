LIV Golf 香港站下周展開　安沙崔護重來爭冧莊

「LIV Golf 香港站」將於下周假香港哥爾夫球會粉嶺球場上演，大會宣布上屆冠軍墨西哥高球好手安沙（Abraham Ancer）將崔護重來力爭衞冕。回想起去年要打至附加洞才險勝，安沙坦言非常難忘及回味，坦言在粉嶺球場比賽就有如下棋，「需要制定策略」致勝。

2025年的「LIV Golf 香港站」屬賽季的第3站賽事中，球迷除可以目睹個人賽衛冕冠軍安沙之外，同時可看到迪尚保（Bryson DeChambeau）領軍的Crushers GC爭取團隊賽衞冕，更可欣賞到一眾大滿貫冠軍同場競技。安沙表示期待3月7日至9日的賽事來臨：「安沙：「粉嶺球場真的很棒，這裏有很多我以前不知道的歷史。當你環顧那個會所和可以追溯到1889年的球場時，在這裏打球可了解相關歷史真的很有趣。」

他更喜歡球場設計的挑戰性，「你打的球落點必須非常準確。這不是要把球打得遠，而是像下棋一樣 — 你真的需要一早制定策略，知道何時進攻或退守。我喜歡這種需要思考的高爾夫風格，所以香港對我來說是一個非常特別的地方。」

去年，安沙在粉嶺球場與Ripper GC 的史密夫（Cameron Smith）和Crushers GC的基斯（Paul Casey）鬥至加洞賽，最後戲劇性地贏得其首個LIV Golf個人賽冠軍。