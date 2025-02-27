荃灣女籃提前鎖定后座　甲組聯賽決賽周力挫偉邦

荃灣女籃接受初賽冠軍獎座，也像是為提前奪得女甲聯賽冠軍而慶祝。荃灣球隊上下與籃總總經理陳振飛（後排右三）、副會長兼女子隊總領隊黃土葉（後排右四）、以及副會長兼青年軍總領隊周致人（後排右一）等一眾頒獎嘉賓大合照。（李章杰攝）

女子甲組籃球聯賽周四（27日）假修頓場館上演兩場季後賽激戰，頭場由荃灣對陣偉邦，前者憑隊長關海珮狂轟全場最高的26分，加上馬丹鳳貢獻12分18籃板8助攻「準大三元」，最終以70：56贏得關鍵戰役，季後賽收穫二連勝，因其他勁敵已無法超越積分，故荃灣提前一輪鎖定今季女甲聯賽冠軍席位。

荃灣以初賽第一名晉級決賽周，而初賽唯一敗仗就是輸給偉邦，所以今仗有爭標、也有復仇的意味。開賽偉邦憑黃靖浠中投得手為比賽拉開序幕，隨後有吳欣潼連袋6分，率隊初段領先10：2。荃灣叫停比賽調整回場後由馬丹鳳射入弧頂三分為球隊「止血」，關海珮手感不俗連取6分，加上張樂怡外圍開炮，兩軍戰成15：15平手。蔣思琪讀秒階段轟「Answer 3」，偉邦首節領先20：17。

次節，荃灣推快節奏，後衛潘耀敏聯手張樂怡撕裂對手防線，首度反先比數，黃雅婷跳投命中後更拉開至37：28。尾段吳欣潼後撤步三分強行「拆彈」，助漲球隊士氣，惟上半場完荃灣以39：34領先。吳欣潼半場獨轟17分，關海珮和馬丹鳳貢獻12分和11分，後者籃板亦上雙。

轉邊後，雙方呈拉鋸戰，偉邦射手蔣思琪轟入第3記三分，將比數拉近至39：43。該節餘下4分鐘時，偉邦內線球員黃靖浠和劉芳盈先後吞下第4犯，荃灣趁勢強攻顏色地帶得分，第三節完仍以52：45領先。

決勝節，偉邦眾將奮力收窄差距，其中莊嘉敏突破後轉身上籃打入「And 1」。不過，荃灣仍未予對手追分機會，隊長關海珮率隊穩住節奏，再加上偉邦多名主力陷入犯規麻煩，比數逐漸被拉開。最終荃灣以70：56擊敗偉邦，即使3月4日仍有最後一輪比賽對均安，但後者上仗不敵偉邦而失分，數字上已肯定被荃灣過，令荃灣篤定捧盃。

數據方面，荃灣今場僅用7人輪替，隊長關海珮打足40分鐘，力轟全場最高26分、外加9個籃板；中鋒馬丹鳳貢獻12分、18個籃板、8次助攻及2次封阻的「準大三元」成績；張樂怡和黃雅婷則各自交出12分，後者摘11個籃板。偉邦方面，吳欣潼飆全隊最高21分，蔣思琪轟4記三分、取得12分。