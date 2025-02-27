港超聯　李毅凱舉腳過高未領紅　黃志騰：唔係全心踢人

足總裁判部周四（27日）晚上在何文田足總總部，就12至2月的賽事舉行VAR研討會，而負責主持會議的亞洲足協精英裁判員導師、考核員黃志騰，會上承認出現一記錯判；同時他又就理文早前對東方聯賽，李毅凱初段踢中費利浦薩頭部，惟卻未有被紅牌趕出場作出解釋，認為最終只判罰黃牌絕對合理。

今次VAR研討會，繼續由亞洲足協精英裁判員導師、考核員黃志騰，以及男子國際助理裁判蘇啟文主理，惟9間港超球會全部未有派代表出席。會上足總在2025年12月至2月的比賽中，特意精挑部分VAR有份介入判決的例子，向東網記者詳細解釋，過程大約1個小時。

當中爭議性較大，必屬2月16日東方對理文的聯賽初段，「黃黑軍團」後衞李毅凱舉腳過高下，不慎踢中費利浦薩頭部，惟前者最終僅領黃牌，未有被罰離場，黃志騰指判決完全正確，認為「阿凱」絕非蓄意：「個波嚟得好快、突然，我哋睇到其實黃衫球員（李毅凱）隻腳，嗰陣係有機會掂到個波，唔係全心想踢人，只係唔好彩藍衫球員（費利浦薩）咁啱個頭到。另外，從慢鏡睇到接觸位置唔係鞋釘，係腳內檔，而佢當遞腳踢唔到，已經即時放軟隻腳，個身向後擺番，冇延伸動作同額外再加力踢佢，但始終依個高度，對對方有一定危險性，所以就畀黃牌。」

與此同時，蘇啟文又承認在2月2日「冠忠巴士六十週年足總盃」，標準流浪對北區的首圈賽事中存在一個誤判。事件發生在23分鐘，標準流浪後衞李呈當時在禁區內踢跌北區翼鋒古杜拉，惟球證及VAR卻「走漏眼」，而該仗比賽流浪鬥到加時，最終以2比1險勝晉級，黃志騰隨後補充道：「依球成個過程好快，在場球證冇判十二碼，VAR睇完都冇表示，因為以為球員（李呈）夾到個波。但其實係踢唔中，依球理應係十二碼。」