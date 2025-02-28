曼城官司3月判決　專家預測扣60至100分

擾攘多時嘅曼城「115官司」，據報將喺3月份有結果，周五(28)舉行嘅「足球商業峰會」亦成為主要話題，西甲行政總裁泰拔斯表示，已向歐盟對曼城提出「造假」投訴，有體育財經專家估計，曼城一旦被判罪成，會被扣60至100分！

一連兩日嘅「足球商業峰會」有超過300位足球大佬級人物出席，英超、西甲、美職等聯賽話事人，車路士班主保利同阿仙奴、巴塞隆拿、祖雲達斯、利華古遜等勁旅嘅代表都有份，而曼城被指控違反115條財政條例(後增加至130條)官司，成為最大話題。

曼城領隊哥迪奧拿早前透露，官司結果會喺3月份出爐，英超行政總裁馬斯達斯喺會上簡單表示「委員會要時間作出決定」；反而西甲行政總裁泰拔斯反應激烈，直斥曼城嘅非法行為，影響力足以同25年前震撼美國嘅「安然醜聞」相比，並透露已向歐盟舉報曼城。

泰拔斯表示：「歐洲足協本來已罰曼城禁踢歐洲賽2年，但佢哋向體育仲裁法庭上訴成功，我哋叫佢法庭，但其實並唔公義。我唔知英超會罰佢1分定50分，我只知歐洲足協最初判曼城罪成係正確。大家都記得安然事件，佢哋將虧損造畀唔同公司，曼城都係一樣。」

泰拔斯證實佢哋2年前已向歐盟舉報：「曼城(城市足球集團)收購基羅納之後，即刻借5個球員畀佢哋，我哋計過曼城公布嘅球員價值，比市價足足高出40倍，曼城有唔同嘅公司去造數，雖然英國已退出歐盟，但仍然喺歐洲有商業活動，我哋喺2023年7月已經向歐盟舉報曼城。」

足球財經專家基蘭馬古尼分析，如果曼城喺「115官司」敗訴，最有可能嘅懲罰係足以導致降班嘅巨大扣分：「扣分係最有可能嘅結果，如果愛華頓因為1年超標1,000萬鎊就被扣10分，曼城嘅扣分應該足以降班，估計會係扣60分至100分。」