大專足球　衞冕理大女足決賽撼城大

「2024-25年度大專盃女子足球比賽」周六（1日）來到最後一個比賽日，續在香港教育大學白石角運動中心舉行。其中下午1時頭場先上演季軍戰，由香港浸會大學對香港中文大學。尾場下午4時的冠軍戰，則上演前年決賽翻版，由力爭衞冕的香港理工大學硬撼香港城市大學。

分組賽全勝的衞冕冠軍理大，4強再憑朱寶恩、黃嘉詩各建一功，加上對方烏龍球，以3球淨勝浸大晉級，目前4戰全勝，狂轟41球兼1球不失。理大分組賽大炒城大7球，當時朱寶恩更個人獨取5球，不過來到決賽再遇城大，這名港隊前鋒卻未敢自滿和輕敵，表示自己會繼續追求追步：「上場都係隊友，兩邊不斷落底出波，製造好多機會畀我先有依5個入球，我覺得自己表現冇話特別好，應該要再踢好啲；其實城大平均實力唔弱，今場仲要多番『阿妹』（曾麗薇）依個重心，相信進攻同防守會加強唔少。」

朱寶恩連同朱素君等幾名隊友，早前才隨港隊遠赴土耳其出戰友賽，惟她認為體力方面不成問題，有信心可贏波捧盃：「我哋有足夠時間休息，而自己都會做好肌肉放鬆同恢復，今場目標一定係要贏，第二就希望自己可以繼續入波。」

另一邊廂，城大4強則靠羅琪珺、曾凱瑩入球，以2比1險勝中大過關。城大分組賽曾大敗予理大，而該仗缺陣的港腳兼主力曾麗薇，賽前受訪坦言對手實力的確強大，並特意提醒隊友要重點看管對方兩名前鋒：「理大陣中有前港隊青年軍、現役大港腳，基本上係11個都識踢，所有球員都不可忽視。當然特別要留意朱寶恩、陳綺馨，兩個同樣把握力高，後者更加過人能力強，係邊路有好大威脅，我諗要守得住大門都好高挑戰性，相信係一場非常辛苦嘅硬仗。」

城大曾在2022-23年度的決賽擊敗理大奪冠，惟「阿妹」卻指球隊目前陣容基本上已面目全非：「對比兩年前，半隊已經畢咗業，依家球員踢波年資比較淺，甚至啱啱開始學。幸運嘅係有一位來自西班牙嘅中場Laura加入，佢分波同保護皮球能力唔錯。」

作為牌面較弱的一方，「阿妹」表示會以穩守突擊踢法為主，又稱有信心重奪冠軍：「城大最殺食係反擊，好似上場對中大兩球入波都係咁製造。我哋決賽都係主要以守為主，但一有機會就會打反擊，我有信心只要比到一球機會我，就可以送個波入網！今年亦係自己最後一次踢大專盃，上年成績較為遜色，令我更有爭勝心，好想攞多次金牌番屋企。」