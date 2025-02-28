「世一」仙拿因禁賽 被勞倫斯大獎踢出提名

世界「一哥」意大利名將仙拿，因禁藥事件被WADA判罰停賽3個月的關係，被取消勞倫斯體育大獎年度最佳男運動員的競逐。

有「體壇奧斯卡」之稱的勞倫斯體育大獎各項提名名單，將於3月3日公布，在公布前夕主辦單位的勞倫斯世界體育學院發出聲明表示，仙拿因被世界反興奮劑機構（WADA）判罰禁賽，因此決定取消仙拿的提名資格。

勞倫斯世界體育學院主席Sean Fitzpatrick在聲明中表示:「經過勞倫斯學院的討論後，我們決定撤回仙拿今年勞倫斯世界年度最佳運動員獎的提名；我們關注這事件及相關全球機構的決定，雖然我們亦注意到所涉及的事件情可原，但我們認為三個月的禁賽令，是未合符提名資格，相關決定已通知仙拿及其團隊。」

WADA於2月15日宣布仙拿因去年3月兩次被檢出對禁藥類固醇氯睪酮呈陽性反應，判罰禁賽3個月，而WADA表示儘管仙拿並非故意使用禁藥，且其運動能力未受益，但根據規定，運動員對其輔助人員的過失，也要負上一定的責任，因此輕判3個月。

至於仙拿即使被判停賽3個月，但無損他爭逐今年的4個大滿貫，年初成功奪走了澳網冠軍，下一個大滿貫就是準備5月25日展開的法網。

去年勞倫斯大奬，則由祖高域榮膺年度最佳男運動員，以表揚他於2023年的輝煌成就。