張家朗獲母校頒逾337萬獎金　下月初埃及世盃爭標

「劍神」張家朗和港乒「一哥」黃鎮廷在内的4位港將兼林大輝中學舊生，在去年巴黎奧運等國際賽事勇奪佳績，校方周五（28日）舉辦「林大輝慈善基金傑出運動員獎勵計劃」頒獎典禮，為他們頒發合計逾380萬獎金。去年衞冕奧運花劍金牌的張家朗獲頒發337.5萬獎金，他表示會將獎金儲存以應付不時之需，並透露下月初會飛往埃及備戰開羅世界盃。

香港劍擊運動員張家朗，以及乒乓球運動員黃鎮廷、李凱敏和唐志明出席是日活動，4人獲計劃頒發合計逾380萬獎金。其中2014年畢業生張家朗獲頒發337.5萬獎金，並向母校送贈比賽戰衣、面罩和手套，特此鼓勵師弟師妹不忘初衷，而本人透露其為出戰東京奧運時使用的裝備。此外，同樣於去年出戰巴黎奧運的黃鎮廷亦獲頒發37.5萬獎金，2009年畢業的他向母校送出戰衣和東京奧運戰拍，以該陪伴逾10年的球拍勉勵後輩勇敢追夢。

林大輝中學同日舉行「藝術及文化發展中心」奠基典禮，該建築由校方自資興建，樓高8層、內設表演及演講廳和展覽廳，預計明年9月落成啟用，校監林大輝表示會透過計劃的不同課程配合國家發展政策，培養更多與藝術、文化有關的人才。