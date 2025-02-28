「跳馬王子」石偉雄宣布退役　轉型香港隊教練

中國香港體操總會周五（28日）宣布，體操運動員石偉雄將於3月1日正式退役，已獲得香港體育學院的聘任，成為香港競技體操隊的全職教練，開展他的教練生涯。這位曾出戰3屆奧運的「跳馬王子」感謝教練、家人等支持和陪伴，並用滿分10分來形容自己26年的體操生涯。

石偉雄（石仔）6歲起練習體操，8 歲加入港隊，職業生涯長達26年。多年來「石仔」在國際賽壇獲獎無數，體操世界盃累積2金1銀3銅，另外亦先後於2014及2018年亞運兩度封王。石偉雄2012年倫敦奧運是首次登上五環賽場，其後他因傷錯過里約奧運，時隔9年再出戰東京奧運，初賽受傷賽影響表現，賽後更證實足踝兩條韌帶斷裂。去年「石仔」亦出戰巴黎奧運，惜無緣決賽，他坦言已經「無憾」。回港後他在活動中透露會和醫生研究腳部情況再決定會否繼續運動員生涯，最終周五宣布退役。

「石仔」多年來飽受傷患困擾，2006年他曾在昆明比賽時落地失手致頸椎第6、7節受傷，開刀後留下4吋長疤痕，過去兩年的足踝傷勢亦影響甚大，但他不惜打止痛針上陣，堅持完成奧運旅程。巴黎奧運後他在社交網站表達心聲：「我情願斷（腳）都唔要三五七十年後後悔自己點解當初唔行多步。」

兩個月前石偉雄以「喜怒哀樂甜酸苦辣」形容2024年：「2024終於完，每一件事、人、物都係一種學習，多謝你地（哋），2025我準備好啦，你地（哋）即管挑戰我啦。」33歲的「石仔」將加入競技體操隊教練團，迎接新挑戰。

「石仔」今日亦在社交網站分享退役感受：「體操帶我從每次低谷中學習點樣與低潮、傷患共存中學習，令自己每日成長，成為今時今日嘅石偉雄。好多謝我嘅教練兼總教練 Sergiy Agafontsev 陪伴我呢20幾年嘅旅程，好多謝屋企人無私嘅支持同體諒，好多謝我嘅人生Mentor Dr.Lee，多謝體院同總會嘅栽培……」

他直言退役感到不捨：「如果問我會唔會再揀多次，我答幾多次我都會再次選擇體操；如果問我滿意呢26年嘅經歷呢？我會用體操項目上嘅滿分10分去形容。」