回味挑戰WST苦與樂感觸落淚　吳安儀：要靠自己！

3屆女子世界冠軍、近日重新獲得世界職業桌球巡迴賽（WST）參賽資格的香港「四眼Cue后」吳安儀周五（28日）在啟德體藝館受訪，她表示兩年前錯失職業賽資格後，一度陷入低潮，慶幸最終能夠憑藉自己努力，重返WST舞台。

「安儀」日前獲得未來兩季WST參賽資格，繼2021至2023年後，再次挑戰WST賽事，她對此相當興奮，盼今次可以展現更穩定的得分能力，爭取勝利：「上次參加WST期間，曾與多名職業球手練習，他們的意見使我獲益良多，所以很想重返這個舞台繼續學習，希望今次可以打出更多1桿至少70度，始終職業賽埋枱機會不多，起break能力要更加好。」

回想這兩年爭取重返WST的種種，「安儀」不禁落淚：「2023年有幾場關鍵賽事，成績不算理想，要視乎其他球手的賽果，才有機會回到WST，最終事與願違；將自己條路交畀人嘅感覺好難受，所以我決意要打得更好，靠自己努力重返WST，如今終於做到。」

談到奧蘇里雲及卓林普，早前先後成為香港居民，「安儀」認為這個情況有助推動香港桌球發展，又笑指自己受「火箭」啟發，會行山遊覽景色：「Ronnie（奧蘇里雲）好喜歡行山，我最近都受他影響，到處遊歷，有一次我從山頂望落下面，覺得好舒服，能夠舒緩平常比賽的疲勞。」

此外，「安儀」下周在啟德體藝館舉行的世界格蘭披治大獎賽，與泰國的世界「一姐」勒查露上演表演賽，她笑言會帶領對方認識本地美食：「勒查露曾帶我試食泰國火鍋，今次可能有她品嚐黃他香港美食。」

值得一提，兩場表演賽將各派發2,000張門票，讓基層人士及弱勢社群入場，公眾亦可參加抽獎，獲得門票，方法如下：

成功購買 3 月 4 - 9 日正賽門票

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