「咖喱仔」狂飆12球三分轟56分　作客逆轉魔術球迷高呼「MVP」

NBA常規賽周五（28日）勇士作客魔術，超級球星史堤芬居里全場狂轟56分，包括在比賽最後階段射入奠勝的第12記三分彈，獲得客場球迷高呼「MVP」，最終率領勇士以121：115擊敗對手，延續5連勝。

勇士今場未如最近幾場般順利，魔術兩大主將班卓路（Paolo Banchero）聯手法蘭斯華格拿（Franz Wagner）半場合轟36分，反觀勇士僅有居里一人得分上雙，包括第2節震撼全場的一記壓哨超遠三分球，惟儘管個人有21分進賬，魔術上半場仍以66：52領先。

下半場「咖喱仔」手感未有降溫，第3節演個人秀單節獨轟22分，比魔術全隊單節得分仍高出1分，至於今年以第52順位加盟勇士的中鋒普斯特（Quinten Post），今場再度扮演奇兵，内外開弓貢獻全隊次高的18分，勇士以92：87反先比數進入決勝節。魔術眾將合力收復失地，在最後2分鐘將戰局一度收窄至2分差距，惟居里狀態神勇已經無人能擋，再轟致勝三分接管比賽，魔術主場球迷更被他的演出征服為他高呼「MVP」，最終勇士以6分之差勝出，喜獲5連勝。

史堤芬居里今場刷新多項個人紀錄，除今季單場得分新高的56分外，同時以12記三分球亦創下今季單場新高，亦寫下NBA史上最多的常規賽45次單場至少9球三分，而排第2的列拿特僅有14次，而職業生涯第24次單場至少10球三分亦是聯盟歷史第一。「咖喱仔」賽後笑言「感覺籃框變大不少」：「當你射入幾球後，會因興奮而想不斷起手，今場很好地享受比賽。」

據NBA媒體報道，在12年前的2月27日（美國時間），居里率隊對陣紐約人攻入50分，而9年前的2月27日他在對上雷霆的比賽中轟入46分、包括12球三分波，更射入經典的一記準決殺超遠三分球，而今日再有神級表演，美媒《ESPN》以「為何不把2月27日定為居里日？」為報道標題贊嘆居里的驚人表現。

值得一提，占美畢拿加盟勇士後8戰7勝，可見他已經融入球隊體系，並為勇士注入新活力，今場以隊友身份見證這位聯盟最強射手再創高峰，占美畢拿賽後表示：「這是預料之内的事，做為防守者只能對居里的表現感到無奈，就像今場魔術球員臉上的表情一樣。」