足總盃　首席射手缺陣！理文迎戰標準流浪

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「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（29日）率先上演兩場8強大戰，頭場於旺角大球場爆發「藍綠大戰」，剛在聯賽戲劇性被九龍城反勝的傑志，將收拾心情硬撼「一哥」大埔（on.cc東網周六下午3時按次收費直播) 。尾場則移師青衣運動場，由理文遇上標準流浪，「黃黑軍團」在首席射手艾華頓停賽下，能否延續好表現令人關注。（on.cc東網周六下午6時30分按次收費直播)

上仗以3比0輕取港會，對於今季聯賽首度取得零失球，理文主教練賀蘭特滿意球隊表現：「上場好開心見到球隊『Clean Sheet』，對手喺後場嘅猜傳做得唔錯，但易邊之後，我哋表現得更加穩定，希望球隊可以保持呢份防守意識。」今場首席射手艾華頓因累積5面黃牌須停賽，賀蘭特強調目前球隊板凳深度足夠，並不擔心攻力因而削弱：「雖然艾華頓踢唔到，但我哋都有唔少實力球員可以填補前場位置，相信今場係比其他球員展現自己嘅時機。」

中場黃威表示流浪隨著季中伊巴謙的回歸，前場實力有所提升，提醒隊友要特別提防對手反擊：「流浪多咗伊巴謙同幾個新兵之後，陣容嘅完整度同埋威脅性肯定比季初更強，今場唔可以咁輕易畀佢哋喺後場製造反擊機會。」陣容方面，杜度有傷在身，上陣成疑。

上仗以3比1擊敗北區之下取得今季聯賽第3勝，標準流浪助教盧均宜期望球隊繼續發揮速度優勢，將氣勢延續至盃賽：「我哋會利用『樂仔』（劉智樂）同雷仙奴嘅速度優勢，作為主要進攻模式，球隊依家充滿士氣，場場波都好盡力去踢，見到我哋每場都不停進步梗，希望可以將呢個氣勢帶到落去個足總盃。」

今季第4度與「黃黑軍團」交手，後衞姚浩明形容每次與對手碰頭都火花四濺，對於取得晉級席位充滿信心：「我哋每次對住理文都發揮得非常好，過往3次都只係相差1球，今場佢哋陣容唔完整，加上對爭標球隊嚟講，心理壓力會比我哋大，始終盃賽係一場分勝負，我哋一定會喺呢90分鐘搏盡，話唔定可以偷到雞。」至於陣容方面，中場巴拉克累積5面黃牌，今場須停賽。

【兩隊預計正選陣容】

理文

門將：28.陳嘉豪

後衞：55. 余煒廉 23.泰法蘇尼 26.黃俊皓 13.李毅凱

中場：99.施卡達利 10. 黃威 7.保利臣

前鋒：91.羅沙 9.安尼亞 20. 保連奴

標準流浪

門將：1.盧兆崎

後衞：32.李泳豪 23.林堂真 45.安沙 19.姚浩明

中場：12.李呈 70.比迪高 5.林遼太

前鋒：77.雷仙奴 40. 伊巴謙 7.劉智樂