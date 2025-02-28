維拉出齊架生攻「城」爭晉級

英足盃16強，阿士東維拉主場對英冠球隊卡迪夫城。維拉今季聯賽、歐聯同足總盃3線作戰，聯賽只能爭前4，歐聯對手太強，想捧盃就要向足總盃埋手，佢哋足總盃16強抽到卡迪夫城，晉級可謂「餐士面」，主場出擊肯定會喪攻唔手軟，爭取大勝為歐聯壯行色，加上卡迪夫城打足總盃慣性開大，近6場英足盃5次開4球或以上，今場3.5球入球大咪走雞。（Now 651周六凌晨4時直播）

維拉下周中要喺歐聯16強對布魯日，同樣係靚籤，今場鬥卡迪夫城，英足總安排周六凌晨出戰，加上主場之利，維拉可謂盡得天時地利人和，主帥艾美利唔使因為留力歐聯而「縮吓縮吓」，事實上佢哋上輪聯賽作客水晶宮輸1比4，就係因為輪換出事，今場對住卡迪夫城，幾位新兵唐耶爾馬倫、拉舒福特、馬高阿辛斯奧都會正選披甲，配合奧尼屈堅斯同摩根羅渣士，可以盡情數胡。

卡城作客防線例走樣

卡迪夫城現時排英冠19位，成績只算中下，距離護級線只有6分，有降班危險，睇番佢哋晉級過程，上圈作客史篤城踢成3比3，然後靠互射12碼過關，今個月初亦有場英冠作客列斯聯，結果淨吞7蛋，加上近期每逢作客，防線表現經常走樣，以此表現難以越級挑戰維拉，好有可能開出驚人比數，入波唔會少。

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