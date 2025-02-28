田中鬥莉王：袋鼠兵捕綠隼捧盃

澳洲於周三的U20亞洲盃決賽周4強面對日本時，憑著一針見血的把握力，最終順利以2比0輕取對手，昂然晉級決賽。

簡單來說，我認為贏波關鍵在於袋鼠兵團於每個範疇的表現都比藍武士好，當中包括控球時間、組織攻勢以及球員質素。

梅沙托尼於4強戰的下半場甫開賽，便替澳洲攻入相當重要的先開紀錄入球。這名身高達1米83的前鋒擁有強勁的體能條件質素及良好的把握能力，令他成為表現較為突出的一員。我認他在今仗的演出好壞，將會成為球隊最終能否高舉冠軍寶座的關鍵。

沙特阿拉伯於4強階段硬撼南韓，雙方鬥足120分鐘後比數依然維持0:0，最終沙特憑著互射12碼，以3比2險勝太極虎晉級。

其實，西亞「綠隼」的攻擊球員於該仗難以製造出任何入球機會，令人有點擔憂。另一方面，儘管他們於比賽時飽受壓力，不過其守衛及門將表出眾，助球隊力保不失，值得讚賞。

其門將艾沙基迪的表現相當出色，不但於法定時間及加時力保清白之身，還於互射12碼時撲出兩球。個人認為，他將再次在決賽擔當十分重要的角色。

澳洲勇挫日本後，將會信心十足地迎接今場冠軍戰，而我認為他們最終可以擊敗沙特阿拉伯封王。