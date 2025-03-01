普利茅夫守得兩嘴　曼城變陣衝破頹「細」

英足盃第5圈矚目大戰，英超勁旅曼城主場迎戰英冠弱旅普利茅夫，兩隊實力同班費可謂差天共地，不過英足盃傳統就係「爆冷溫床」，弱旅往往可以憑住超強鬥志拉近距離。今屆「巨人殺手」普利茅夫防守堅挺，「藍月亮」要入波唔係想像咁容易，3.5球入球細博得過。（Now 651周日凌晨1時45分直播）

曼城喺歐聯出局後，依家首要目標係聯賽前4位置，球隊傷兵眾多下，今場多數會畀主力休息，啱啱傷愈嘅艾寧夏蘭特未必會落場，戰鬥力會打個折扣。曼城上一圈對住實力更弱嘅奧連特，都要等到下半場先至反勝2比1，搶盃決心唔係咁強，今場隨時小勝收工。

球迷最鍾意睇足球童話，今屆主角就係普利茅夫，佢哋雖然喺英冠踢到要護級，不過喺英足盃就上演連場好戲，對上兩圈先後以1比0淘汰賓福特同利物浦兩支英超球隊。自從奧地利主帥梅斯歷接替朗尼執教後，普利茅夫成績顯著提升，近7場比賽只輸1場，士氣處於高峰。

無可否認，普利茅夫實力難同曼城匹敵，但喺盃賽疊埋心水死守，就收到極佳效果。睇番數據，普利茅夫近6次喺英足盃對英超球隊，總入球全部開3球或以下，除今屆2場經典爆冷之外，2022年曾作客車路士90分鐘打和1比1，可見佢哋嘅鐵桶防守唔會驚任何球隊，今場一於玩3.5球入球細。

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