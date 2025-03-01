足總盃　陳肇鈞戴帽兼絕殺：信念係關鍵

「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（1日）率先上演8強大戰，最終大埔以3比2反勝傑志，而中場陳肇鈞今場大演帽子戲法，助「綠戰士」 晉級4強，他形容今場全賴球隊咬緊信念，有信心球隊可以憑毅力殺入決賽。

大埔上半場曾經落後兩球，中場陳肇鈞（Philip）於上下半場先後攻入兩粒，最後於加時階段，憑峇夏比的助攻絕殺對手，作為晉級功臣的Philip感謝隊友咬緊信念：「多謝每個隊友都搏到盡，好多個都踢到抽晒筋，信念係好關鍵，我同隊友都係一樣咁有鬥心，想逐球追番，最後贏到係大家嘅功勞。總之都係嗰句，最緊要係咬住唔放嘅精神，呢個係一種堅持嘅力量，我以隊友為榮。」

32歲的Philip職業生涯中首次帽子戲法，更踢足120分鐘，他形容自己體能狀況良好，又盼藉着今場鼓勵到更多本地球員：「我覺得我仲好後生，喺120分鐘裏面撐得住，依家跑幾圈都仲得。我哋係為咗贏而踢，目標一定係去到決賽，我相信大埔絕對有實力，所以大家抱住決心，嚟梗3個盃賽都會搏盡晒。今日贏到嘅唔單止係一場波，我希望可以傳遞一個訊息，話畀全香港足球員知，我哋值得更多嘅尊重。」