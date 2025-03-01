大專足球　理大女足輕取城大成功衞冕

「2024-25年度大專盃女子足球比賽」周六（1日）在香港教育大學白石角運動中心，上演季軍及冠軍戰。當中決賽一戰香港理工大學，半場已大幅領先4比1，加上易邊後再攻入3球，最終以7比1大勝香港城市大學，除成功衞冕外，更報回前屆決賽失利之仇。

理大女足坐擁朱寶恩、陳綺馨、朱素君和石川伽琳等港隊成員，分組賽曾大炒城大7蛋。城大今場雖有港腳曾麗薇歸隊，惟開賽僅3分鐘已失守，隊長郭藹嵐接應角球頭槌頂入。城大未有氣餒，24分鐘一度靠角球追平，曾麗薇斬入禁區，曾凱瑩近門撞破客串門將的石川伽琳大門。不過理大始終實力較強，3分鐘後朱寶恩接應直線射遠柱破網，為球隊再度領先。

36分鐘朱寶恩禁區內被對方門將踢跌，郭藹嵐操刀更射成3比1，個人梅開二度。理大攻勢浪接浪，42分鐘同樣為角球攻勢，黃嘉詩尾柱執雞得手，半場遙遙領先4比1。易邊後理大未有放軟手腳，盧貞秀、陳綺馨短時間內連入兩球，加上朱寳恩尾段左腳勁射破網錦上添花，最終理大以7比1大炒城大，順利衞冕。至於頭場，香港浸會大學則以3比1擊敗香港中文大學，奪得季軍。