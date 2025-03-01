足總盃　理文迎戰標準流浪

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「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（1日）另一場8強，理文在青衣運動場與標準流浪正面交鋒。有首席射手艾華頓停賽的「黃黑軍團」，派出安尼亞、保連奴、羅沙攻堅，保利臣、施卡達利和黃威組成中場鐵三角，立花稜也先列後備；至於流浪，林堂真和安沙鎮守中路，比迪高聯同林遼太控制中場，劉智樂、伊巴謙及雷仙奴在前線爭取入球。（on.cc東網周六下午6時30分按次收費直播)

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

7 保利臣

9 安尼亞

10 黃威 ［C］

13 李毅凱

20 保連奴

23 泰法蘇尼

26 黃俊皓

55 余煒廉

91 羅沙

99 施卡達利

標準流浪正選：

1 盧兆崎［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

19 姚浩明

23 林堂真

32 李泳豪

40 伊巴謙

45 安沙

70 比迪高

77 雷仙奴

理文後備：

1 梁興傑［GK］

25 潘尚希［GK］

2 周子謙

4 立花稜也

6 胡晉銘

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

31 翁煦濤

標準流浪後備：

99 陳冠燊［GK］

9 黃韜霖

14 馬榕生

21 張青雲

22 陳耀祖

25 梁凱俊

33 法蘭度

37 張廣然

93 嚴顥崑

上仗以3比0輕取港會，對於今季聯賽首度取得零失球，理文主教練賀蘭特滿意球隊表現：「上場好開心見到球隊『Clean Sheet』，對手喺後場嘅猜傳做得唔錯，但易邊之後，我哋表現得更加穩定，希望球隊可以保持呢份防守意識。」今場首席射手艾華頓因累積5面黃牌須停賽，賀蘭特強調目前球隊板凳深度足夠，並不擔心攻力因而削弱：「雖然艾華頓踢唔到，但我哋都有唔少實力球員可以填補前場位置，相信今場係比其他球員展現自己嘅時機。」

中場黃威表示流浪隨著季中伊巴謙的回歸，前場實力有所提升，提醒隊友要特別提防對手反擊：「流浪多咗伊巴謙同幾個新兵之後，陣容嘅完整度同埋威脅性肯定比季初更強，今場唔可以咁輕易畀佢哋喺後場製造反擊機會。」陣容方面，杜度有傷在身，上陣成疑。

上仗以3比1擊敗北區之下取得今季聯賽第3勝，標準流浪助教盧均宜期望球隊繼續發揮速度優勢，將氣勢延續至盃賽：「我哋會利用『樂仔』（劉智樂）同雷仙奴嘅速度優勢，作為主要進攻模式，球隊依家充滿士氣，場場波都好盡力去踢，見到我哋每場都不停進步梗，希望可以將呢個氣勢帶到落去個足總盃。」

今季第4度與「黃黑軍團」交手，後衞姚浩明形容每次與對手碰頭都火花四濺，對於取得晉級席位充滿信心：「我哋每次對住理文都發揮得非常好，過往3次都只係相差1球，今場佢哋陣容唔完整，加上對爭標球隊嚟講，心理壓力會比我哋大，始終盃賽係一場分勝負，我哋一定會喺呢90分鐘搏盡，話唔定可以偷到雞。」至於陣容方面，中場巴拉克累積5面黃牌，今場須停賽。