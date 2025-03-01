維港賽艇賽圓滿結束　陳鈺文退役戰奪金

由香港遊艇會主辦的「第九屆維港賽艇賽」今日（1日）圓滿結束，約170位選手包括港將、本地中學、大學及社區賽艇體育會代表雲集維港海域參賽，今年亦有內地賽艇高手特意來港參賽，令維港更見活力，增添朝氣。

賽事分成「單人艇」、「雙人艇」及「四人有舵艇」三大項目進行，下設大師組、公開組、女子組及青少年組。各組選手以香港遊艇會對出銅鑼灣海域為起點，西行划往香港會議展覽中心，繞過浮標後返回起點，賽道總長六百三十米，是短距離賽事。全日51場賽事均為淘汰賽，參賽者一對一形式擊敗對手繼而晉級，直至最後分出組別冠軍。

賽事焦點落在港將陳鈺文身上，他出戰「公開組單人雙槳艇」及「公開組四人雙槳有舵手艇」兩個項目，在單人項目勇奪冠軍，惟在四人雙槳有舵手艇項目則陣上失利，慢對手9秒而未能晉級。陳鈺文去年在同一項目掄元，今年再下一城，大感「心滿意足」。賽後他更表示自己退役在即，是次賽事為其職業生涯的最後一戰。因此，他希望可以盡情享受賽艇比賽，為其職業生涯畫上完美句號。

同為港將的許詠淇則出戰屬大師級組別的「女子四人雙槳有舵艇」項目，同樣奪金。

香港遊艇會於2017年首辦「維港賽艇賽」，至今已是第9年舉辦這項盛事，參賽人數更為歷屆最高。香港遊艇會舉辦「維港賽艇賽」目的，是讓普羅大眾接觸海岸賽艇，共同享受在維港賽艇的樂趣。