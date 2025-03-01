足總盃　標準流浪挫理文闖4強

「冠忠巴士六十週年足總盃」周六（1日）另一場8強，理文在青衣運動場與標準流浪正面交鋒。結果流浪憑雷仙奴及林遼太各建一功，爆冷以2比1淘汰「黃黑軍團」，晉級4強。將與周日（2日）另一場8強港會對冠忠南區的勝方，爭入決賽。

有首席射手艾華頓停賽的「黃黑軍團」，派出安尼亞、保連奴、羅沙攻堅，保利臣、施卡達利和黃威組成中場鐵三角，立花稜也先列後備；至於流浪，林堂真和安沙鎮守中路，比迪高聯同林遼太控制中場，劉智樂、伊巴謙及雷仙奴在前線爭取入球。

開賽僅3分鐘，流浪先有埋門機會，伊巴謙接應雷仙奴橫傳，起腳高出。22分鐘，流浪幾乎先開紀錄，陳嘉豪不慎甩手，比迪高傳中，羅沙解圍不遠，林堂真加多腳中柱彈出。32分鐘，劉智樂搶去保利臣腳下波後橫傳，伊巴謙再傳中，雷仙奴尾柱撞入成1比0完半場。

「黃黑軍團」換邊後立即調入立花稜也和鄭兆均，加強側擊，47分鐘幾乎見效，保連奴接應鄭兆均橫傳，射門未能命中目標。58分鐘，保連奴分邊，安尼亞門前勁射成1比1。5分鐘後，理文以羅焯熙入替保連奴，加強活力，77分鐘，理文黃金機會，羅沙送出直線，鄭兆均半單刀被盧兆崎擋出，大難不死的流浪到85分鐘再度領先，林遼太接應比迪高罰球，飛身撞入，最終流浪贏2比1完場，殺入4強。