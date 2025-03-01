足總盃　港會火併冠忠南區

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行另外兩場8強，頭場由東方假深水埗運動場，與周中聯賽熱血反勝傑志的九龍城正面交鋒（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）。尾場就有港會於青衣運動場硬撼冠忠南區，兩隊季內聯賽交手各贏1場，今勢必拚盡一決高下。（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）

港會今季聯賽面對南區錄得1勝1負，兩戰皆為1球上落，主教練谷卓斯認為只要球員減少失誤，絕對有力爭勝：「南區有好多好球員，踢法硬淨，但我哋絕對唔係冇得打，只要大家少啲失誤，唔好畀太多機會佢哋打快攻，隨時偷到雞。」陣容方面，唐道碧和積施利要停賽，令港會未能強陣出擊。

聯賽次循環對南區攻入致勝球的薩拉沙（Jesus），則希望重溫舊夢，盼借鏡去季的深水埗，在盃賽炮製驚喜：「南區陣中有亞哥斯達、積遜同基斯等好波之人，實力唔講得笑，但我哋今季聯賽對親佢哋都踢到好激，希望我哋可以好似上季嘅深水埗有個神奇之旅。」

另一邊廂，南區領隊貝可泓指港會踢法機動，提醒球員謹慎應對：「雖然港會呢排唔係場場都攞到分，但班中前場球員好有活力，唔易應付，所以大家唔好咁多犯錯，被佢哋打到反擊就麻煩，希望今場都可以快啲打開紀錄，控住嚟踢。」值得一提，宋柱浩刑滿復出可以候命。

至於連續兩場有「士哥」的黃浩然（Andy），則認為球隊務必加強集中力，避免早段落後：「去到盃賽，兩隊應該會踢得更加小心，所以球隊要專注啲，唔好成日輸住嚟踢。」談到今場對手，Andy點名要提防史加利及里奧：「我開季踢緊東方嗰陣，史加利都有嚟跟操，見佢技術唔錯，好放膽用波；而里奧喺前面停到波，令港會進攻套路有多啲變化。」

【兩隊預計正選陣容】

港會

門將：1.費查

後衞：97.林澔希 26.羅素 22.比提 23.梁城祖

中場：6.奧斯卡 99.陳浩嘉 10.薩拉沙

前鋒：80.關歷克 9.里奧 74.史加利

冠忠南區

門將：1.伍瑋謙

後衞：4.川瀨浩太 6.基斯 21.黃浩然

中場：2.陳潤潼 10.亞哥斯達 15.黎格爾 16.翟廷峯

前鋒：11.佐佐木周 9.基哥利 90.積遜