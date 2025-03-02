【有片】暴力！馬迪達被起飛腳踢頭 昏迷送院

周六(1日)英足盃第5圈上演恐怖一幕，水晶宮主場3比1擊敗米禾爾一戰，主隊法國前鋒桑馬迪達被對手起飛腳踢中頭部，即場昏迷，治理近10分鐘後送院搶救，慶幸桑馬迪達事後已報平安。水晶宮領隊格拉斯拿賽後指桑馬迪達足球生涯受威脅，主席史提芬巴里殊更直斥對手「收買人命」。

今場開波8分鐘，桑馬迪達接應長傳打算快攻，米禾爾門將羅拔士衝出禁區「起飛腳」解圍，結果直接踢中桑馬迪達個頭，據報該法國前鋒即場失去知覺，耳後位置亦嚴重受傷，軍醫入場治本接近10分鐘後，用擔架抬走佢送院搶救。水晶宮最後贏3比1躋身8強，但桑馬迪達嘅安危更受關注。

27歲嘅桑馬迪達完場後留言報平安，水晶宮亦證實佢耳後縫25針後，獲准出院繼續接受觀察，但未知要養傷幾長時間。水晶宮領隊格拉斯拿表示：「我唔敢睇重播，但我知道要講，所以逼住去睇，桑馬達達有機會因呢一腳收山，我知對手唔係有心，但呢個決定係大錯特錯。」

主席巴里殊言辭更激烈：「我有生而來未見過咁魯莽嘅犯規，個龍門已經30歲，佢要好好反省，呢腳唔單止危及桑馬迪達足球生涯，甚至可以攞佢條命！」更離譜嘅係，球證奧利華最初對暴力犯規無動於衷，要VAR介入叫佢睇重播，先至決定出示紅牌。