PSG瘋狂10連勝　迪比利打破美斯神紀錄

周日(2日)凌晨法甲，榜首巴黎聖日耳門(PSG)主場以4比1大勝里爾，近9年首次取得各項賽事10連勝，翼鋒奧士文尼迪比利今仗射入1球及1次助攻。呢位法國國腳踏入2025年後已有18球進帳，打破美斯2016年創下嘅17球紀錄，成為21世紀以來，歐洲5大聯賽單年各項賽事同期最多入波球員。

雖然里爾排第5位，但遇上「一哥」PSG，卻毫無招架之力，開賽6分鐘，奧士文尼迪比利起腳被門將盧卡斯捷華利亞撲出，巴特利巴高拿補射入網。PSG打開紀錄後得勢不饒人，中堅馬昆奴斯哥利亞近門撞入，加上奧士文尼迪比利、迪斯亞杜伊各建一功，上半場已領先4球。

里爾只能喺80分鐘靠約拿芬大衞入波破蛋，值得一提，基利安麥巴比嘅細佬伊登麥巴比下半場入替，呢位18歲小將倒戈，但並未能為里爾挽回頹勢。PSG贏波後，拋離踢少1場嘅第2位馬賽16分，奪冠機會高唱入雲。

巴黎聖日耳門自2016年之後，首次各項賽事10連勝，合共轟入40球，火力驚人，強勢迎戰周四(6日)凌晨歐聯16強首回合主場對利物浦。