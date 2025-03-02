足總盃　東方遇九龍城再鍊過

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「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行另外兩場8強，頭場由東方假深水埗運動場，與周中聯賽熱血反勝傑志的九龍城正面交鋒。今場東方新兵賓紀文首度擔正，派出拿亞及卡路士鎮守中路，馬高斯控制中場，支援巴科爾及馬希偉攻堅，賀爾則不在大軍名單當中；九龍城方面，李瀚灝把守最後一關，田中芳拓、邵昀俊及陳文輝組成中場鐵三角，入球重任落在卡朗和尼天奴身上，辛尼和林學曦在後備席待命。

東方正選：

1 葉鴻輝 [GK]

7 巴科爾

10 費利蒲薩

17 賓紀文

19 亞歷斯祖

20 卡路士

22 梁冠聰 [C]

23 馬希偉

27 馬高斯

36 顧斌

72 拿亞

九龍城正選：

63 李瀚灝[GK]

3 韋利安

4 姜浚賢

5 迪高

8 邵昀俊

9 陳文輝[C]

14 龍梓軒

17 田中芳拓

25 許嘉樂

27 卡朗

30 尼天奴

東方後備：

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

6 米祖域

16 梁振邦

28 蕭政

30 黃梓浩

33 高銘浩

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

九龍城後備：

19 陸平中[GK]

2 余沛康

10 林學曦

11 袁世傑

21 曾錦濤

22 辛尼

23 何瀧浩

37 徐竟柔

77 歐陽浩銘

80 楊朝景

89 歐陽耀冲

95 封天詠

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「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行另外兩場8強，頭場由東方假深水埗運動場，與周中聯賽熱血反勝傑志的九龍城正面交鋒（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）。尾場就有港會於青衣運動場硬撼冠忠南區，兩隊季內聯賽交手各贏1場，今勢必拚盡一決高下。（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）

東方上周聯賽以5比1輕取九龍城，但主教練盧比度（Chino）指對方周中反勝「藍鳥」後，士氣高昂，呼籲球員嚴陣以待：「九龍城上場落後兩球，都可以反勝傑志，士氣肯定高昂，而且盃賽一場過好多變數，要出盡全力先贏到波。」陣容方面，有傷在身的黃梓浩和林衍廷上陣成疑，好消息是馬高斯、巴杜姆刑滿復出，可望披甲。

至於米祖域則對上場取得加盟以來首個入球，感到非常高興，盼是役繼續為球隊作貢獻：「我好少推上前面助攻，所以上場有波入特別開心，希望今場繼續有貨交，幫球隊晉級。」此外，米祖域形容九龍城擅長用波，務必加以提防：「九龍城有幾個球員好好波，又擅長利用短傳破解壓逼，絕對唔嘢少。」

至於周中對傑志以3比2上演逆轉勝的九龍城，面對一周3戰的賽程，主教練陳銘剛透露會作出輪換：「7日內踢3場真係唔容易，會睇番球員嘅恢復情況再部署，但難免要做啲輪換；上場對傑志之後，加強咗球員嘅信心，希望佢哋可以延續氣勢，對東方發揮得更好。」

守將邵昀俊相信隨着比賽經驗的累積，球隊控制比賽節奏上更得心應手，又提醒隊友注意對手死球戰術：「東方好識處理死球，班球員又好頂得，一定要睇緊啲；雖然要連續3場對強隊，但我哋體能方面已經適應咗嗰強度，希望今場再畀到驚喜大家。」