曼聯專心爭英足盃　盡地一煲劫富

英足盃16強重頭戲，曼聯主場迎戰富咸。「紅魔鬼」聯賽成績低落，惟有集中火力專攻盃賽，加上係上屆英足盃盟主身份，戰意必堅。佢哋近年交手食住富咸，再遇「私房菜」仲唔趁熱起筷咩，主勝捧得過。（Now 651周一凌晨零時30分直播）

曼聯今季成績有幾曳？淨係睇佢哋聯賽排第14位就明晒，不過「紅魔鬼」近期表現有啲起色，先係落後2球劣勢下，作客逼和愛華頓2比2，跟手返主場打少個都反勝葉士域治3比2，昔日「打不死魔性」重現，連續2場聯賽唔輸，無疑打番起士氣。主帥魯賓艾摩廉亦相當踏實，話依家傷兵滿營，唔介意做under dog縮後嚟踢，最緊要班球員重拾信心。對於曼聯嚟講，聯賽只要唔降班就OK，皆因佢哋仲有英足盃同歐霸盃可爭，呢支上屆英足盃盟主，衞冕之途先後淘汰阿仙奴同李斯特城，絕冇Hea踢。

另邊廂，富咸雖然之前兩圈英足盃順利贏波，但對手只係英冠嘅屈福特同英甲仔韋根，考驗唔大，查實佢哋近5場英足盃僅錄得3勝2負，2場敗仗正正係輸畀英超球隊，擺明「欺善怕惡」，難怪近3屆只有1次殺入8強，明顯唔及曼聯咁重視呢項歷史悠久嘅盃賽。翻查紀錄，雙方近7次正面交鋒，曼聯竟然有6勝1負壓倒性佳績，擺明格食格，主勝捧得過。

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