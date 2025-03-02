足總盃　東方3比1淘汰九龍城

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行另外兩場8強，頭場由東方假深水埗運動場，與九龍城正面交鋒。最後衞冕冠軍東方憑費利浦薩的入球，以及梅開二度的巴科爾，以3比1淘汰九龍城，準決賽將迎戰大埔。

今場東方新兵賓紀文首度擔正，派出拿亞及卡路士鎮守中路，馬高斯控制中場，支援巴科爾及馬希偉攻堅，賀爾則不在大軍名單當中；九龍城方面，李瀚灝把守最後一關，田中芳拓、邵昀俊及陳文輝組成中場鐵三角，入球重任落在卡朗和尼天奴身上，辛尼和林學曦在後備席待命。

開賽初段東方採取主動，7分鐘，巴科爾左路窄角度起腳，被李瀚灝擋出，馬高斯補射省中韋利安。21分鐘，巴科爾接應賓紀文的傳中，頭槌頂入空門，為東方先拔頭籌。4分鐘後，巴科爾中路扣過邵昀俊，禁區頂快腳射入，個人梅開二度。上半場中段，雙方節奏放緩下局勢膠着。臨完半場前，東方險些失守，以一敵二的卡朗右路射遠柱，葉鴻輝及時解圍。上半場，東方領先九龍城2球之下，返回更衣室。

易邊後，領先的東方攻勢凌厲，48分鐘，費利浦薩在馬希偉的助攻下，左腳勁射得手，拉開比數至3比0。65分鐘，九龍城一口氣換入何瀧浩、辛尼、林學曦及楊朝景加強火力，1分鐘後隨即收效，卡朗突破對手防線，中路勁射破網。補時階段，辛尼接應楊朝景二傳，左路起腳僅柱邊出界。之後雙方再無入球出現，東方以3比1淘汰九龍城，躋身4強。