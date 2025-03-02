足總盃　賓紀文首擔正獻助攻：狀態已恢復7成

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）8強頭場假深水埗運動場舉行，最後東方以3比1淘汰九龍城，其中首次擔正的新兵賓紀文（Clement）交出助攻，助上季盟主東方晉身準決賽，Clement認為自己的狀態仍有提升空間，期待繼續發揮潛力，為球隊貢獻更多。

去季效力中甲球會蘇州東吳的守將賓紀文，於上月尾正式加盟東方，今場首次擔正即交出助攻，Clement對自己表現尚算滿意，又形容自己狀態有待提升：「好開心幫到球隊出線，我上季受傷之後，隔咗好耐先至喺職業賽復出，依家狀態都恢復到7至8成，希望今季冇病冇痛之餘，可以快啲適應新環境，幫球隊贏多啲波。」球迷賽後為賓紀文歡呼打氣，對於回流香港落班，Clement感到熟悉又開心：「香港係我嘅屋企，返到嚟香港踢波梗係正啦，我同班新隊友磨合得唔錯，嚟緊星期三、星期六我哋有兩場聯賽要踢，場場都係硬仗，我哋會把握時間恢復，盡力搶分。」

28歲的Clement於1月在省港盃次回合，首度為港隊披甲，今次再度進入國際友誼賽初選名單，Clement表示會把握機會表現：「如果有機會再入選港隊，當然係好大嘅榮幸，因為將會係我第一次出國際賽，但我會專注眼前嘅球會比賽先，希望用最好嘅表現貢獻球隊。」