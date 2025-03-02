丹恩奴域：伊蒂哈德「大」勝領放

沙職榜首伊蒂哈德將會在周一(3日)凌晨於主場擺下擂台，迎戰於聯賽榜排尾2的艾科多，並將希望可以贏波，向聯賽冠軍邁進一大步。

伊蒂哈德較早時錄得聯賽4連勝，當中包括榜首大戰擊敗了次席的希拉爾，不過上仗只能以1比1跟卡赫利打成平手，失分而回。我感到今仗將是一個絕佳機會，讓他們重拾之前的強勁走勢。

上仗賓施馬罕有地未能取得入球，事關其近況其好，對上7場聯賽一共攻入6球，而今季19場上陣共累積了16個入球。毫無疑問，他將會是艾科多防線定要好好提防的危險人物。

另外，貝雲積亦會帶來巨大的入球威脅。至於艾奧保亦把握了領隊白蘭斯給予的上陣機會，演出身價，對上7次上陣一共攻入5球。我認為艾奧保今仗將會努力爭取再次打入正選陣容。

艾科多近6仗一共輸了5場，今季22場聯賽亦只曾錄得4勝。上仗他們更加以1:3不敵另一榜下游球隊艾法特，看來很大機會會降班收場。

正常情況之下，一對前鋒梅桑拿及巴桑高都有能力取得入球，但我認為他們二人今仗難以突破伊蒂哈德穩固的防線。防守方面，他們的防線也失球頻頻，我預期他們今仗面對榜首球隊將會再輸一場。

伊蒂哈德將渴望可以贏波，以保持榜首領先優勢，我預計他們今仗將可於主場大勝，其中賓施馬更會梅開二度。