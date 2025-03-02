「咖哩仔」時隔6年再入樽！76人殺出奇兵終止9連敗

近期5連勝的勇士周日（2日）對陣東岸排名後段班的76人，早前加盟順利融入球隊的占美畢拿，今場因背部不舒適高掛免戰牌，當家球星史堤芬居里單核帶隊獨取29分13助攻，決勝節更獻出6年以來首個入樽。雖然主將艾比迪昨日宣布賽季報銷，但76人今場有格林斯（Quentin Grimes）扮演奇兵，力轟生涯新高44分，最終助球隊贏126：119終止9連敗頹勢。

占美畢拿加盟勇士後取得8戰7勝，不過在畢拿今場缺陣下，球隊仍要靠居里得分緊咬比數。76人近9場比賽全敗，不過今場有新加盟的小前鋒格林斯火力全開，上半場三分球4射全中貢獻20分，加上Kelly Oubre Jr.和Andre Drummond亦有雙位數得分，半場以67：55領先。

格林斯第3節延續手感獨取12分，不過勇士憑居里聯手「一年生」普斯特各取8分，將落後比數追至90：96。決勝節勇士奮力反撲，雙方一度戰成112：112平手，其中「咖哩仔」一記快攻入樽助漲氣勢，為他繼2019年後的首個入樽。不過，76人頂住失分壓力，讀秒階段由保羅佐治射入關鍵中投，最終以7分險勝對手。