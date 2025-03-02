足總盃　港會火併冠忠南區

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「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）晚上在青衣運動場舉行最後一場8強，由港會硬撼冠忠南區。港會改派李溢晉把守最後一關，比提和羅素鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為里奧及陳灝製造突擊；至於將於周三（5日）聯賽惡鬥東方的南區，作出部分輪換，宋柱浩、基哥利和艾華在後備席待命，亞哥斯達、佐佐木周及趙聡悟組成中場鐵三角，協助史提芬彭利拿和積遜數胡。

港會正選：

95 李溢晉 ［GK］

2 曾俊軒

6 奧斯卡

7 陳灝

8 麥美倫

9 里奧

10 薩拉沙

15 素朗臣

22 比提

26 羅素 ［C］

99 陳浩嘉

冠忠南區正選：

1 伍瑋謙 ［GK］

2 陳潤潼

4 川瀨浩太

6 基斯

7 史提芬彭利拿

10 亞哥斯達

11 佐佐木周 ［C］

16 翟廷峯

19 趙聡悟

26 陳凱柏

90 積遜

港會後備：

1 費查［GK］

5 斯特芬

19 申在鎬

20 黃琛喆

24 李宗恒

40 歷祈活

44 彬尼

67 麥根尼高

77 陳恆亮

冠忠南區後備：

13 陳嘉昊 ［GK］

31 顏翱天 ［GK］

8 李嘉耀

9 基哥利

14 宋柱浩

15 黎格爾

18 艾華

20 游卓峰

21 黃浩然

23 容昊

27 莊晉

28 張國鋒

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行8強賽事，尾場港會於青衣運動場硬撼冠忠南區，兩隊季內聯賽交手各贏1場，今勢必拚盡一決高下。（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）

港會今季聯賽面對南區錄得1勝1負，兩戰皆為1球上落，主教練谷卓斯認為只要球員減少失誤，絕對有力爭勝：「南區有好多好球員，踢法硬淨，但我哋絕對唔係冇得打，只要大家少啲失誤，唔好畀太多機會佢哋打快攻，隨時偷到雞。」陣容方面，唐道碧和積施利要停賽，令港會未能強陣出擊。

聯賽次循環對南區攻入致勝球的薩拉沙（Jesus），則希望重溫舊夢，盼借鏡去季的深水埗，在盃賽炮製驚喜：「南區陣中有亞哥斯達、積遜同基斯等好波之人，實力唔講得笑，但我哋今季聯賽對親佢哋都踢到好激，希望我哋可以好似上季嘅深水埗有個神奇之旅。」

另一邊廂，南區領隊貝可泓指港會踢法機動，提醒球員謹慎應對：「雖然港會呢排唔係場場都攞到分，但班中前場球員好有活力，唔易應付，所以大家唔好咁多犯錯，被佢哋打到反擊就麻煩，希望今場都可以快啲打開紀錄，控住嚟踢。」值得一提，宋柱浩刑滿復出可以候命。

至於連續兩場有「士哥」的黃浩然（Andy），則認為球隊務必加強集中力，避免早段落後：「去到盃賽，兩隊應該會踢得更加小心，所以球隊要專注啲，唔好成日輸住嚟踢。」談到今場對手，Andy點名要提防史加利及里奧：「我開季踢緊東方嗰陣，史加利都有嚟跟操，見佢技術唔錯，好放膽用波；而里奧喺前面停到波，令港會進攻套路有多啲變化。」