足總盃 港會火併冠忠南區
2025年03月02日 18:00
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足總盃：港會 vs 冠忠南區
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「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）晚上在青衣運動場舉行最後一場8強，由港會硬撼冠忠南區。港會改派李溢晉把守最後一關，比提和羅素鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為里奧及陳灝製造突擊；至於將於周三（5日）聯賽惡鬥東方的南區，作出部分輪換，宋柱浩、基哥利和艾華在後備席待命，亞哥斯達、佐佐木周及趙聡悟組成中場鐵三角，協助史提芬彭利拿和積遜數胡。
港會正選：
95 李溢晉 ［GK］
2 曾俊軒
6 奧斯卡
7 陳灝
8 麥美倫
9 里奧
10 薩拉沙
15 素朗臣
22 比提
26 羅素 ［C］
99 陳浩嘉
冠忠南區正選：
1 伍瑋謙 ［GK］
2 陳潤潼
4 川瀨浩太
6 基斯
7 史提芬彭利拿
10 亞哥斯達
11 佐佐木周 ［C］
16 翟廷峯
19 趙聡悟
26 陳凱柏
90 積遜
港會後備：
1 費查［GK］
5 斯特芬
19 申在鎬
20 黃琛喆
24 李宗恒
40 歷祈活
44 彬尼
67 麥根尼高
77 陳恆亮
冠忠南區後備：
13 陳嘉昊 ［GK］
31 顏翱天 ［GK］
8 李嘉耀
9 基哥利
14 宋柱浩
15 黎格爾
18 艾華
20 游卓峰
21 黃浩然
23 容昊
27 莊晉
28 張國鋒
「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）舉行8強賽事，尾場港會於青衣運動場硬撼冠忠南區，兩隊季內聯賽交手各贏1場，今勢必拚盡一決高下。（on.cc東網周日晚上6時30分按次收費直播）
港會今季聯賽面對南區錄得1勝1負，兩戰皆為1球上落，主教練谷卓斯認為只要球員減少失誤，絕對有力爭勝：「南區有好多好球員，踢法硬淨，但我哋絕對唔係冇得打，只要大家少啲失誤，唔好畀太多機會佢哋打快攻，隨時偷到雞。」陣容方面，唐道碧和積施利要停賽，令港會未能強陣出擊。
聯賽次循環對南區攻入致勝球的薩拉沙（Jesus），則希望重溫舊夢，盼借鏡去季的深水埗，在盃賽炮製驚喜：「南區陣中有亞哥斯達、積遜同基斯等好波之人，實力唔講得笑，但我哋今季聯賽對親佢哋都踢到好激，希望我哋可以好似上季嘅深水埗有個神奇之旅。」
另一邊廂，南區領隊貝可泓指港會踢法機動，提醒球員謹慎應對：「雖然港會呢排唔係場場都攞到分，但班中前場球員好有活力，唔易應付，所以大家唔好咁多犯錯，被佢哋打到反擊就麻煩，希望今場都可以快啲打開紀錄，控住嚟踢。」值得一提，宋柱浩刑滿復出可以候命。
至於連續兩場有「士哥」的黃浩然（Andy），則認為球隊務必加強集中力，避免早段落後：「去到盃賽，兩隊應該會踢得更加小心，所以球隊要專注啲，唔好成日輸住嚟踢。」談到今場對手，Andy點名要提防史加利及里奧：「我開季踢緊東方嗰陣，史加利都有嚟跟操，見佢技術唔錯，好放膽用波；而里奧喺前面停到波，令港會進攻套路有多啲變化。」