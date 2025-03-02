足總盃　爆！港會兩球淘汰冠忠南區

「冠忠巴士六十週年足總盃」周日（2日）晚上在青衣運動場舉行最後一場8強，由港會硬撼冠忠南區。最終港會憑里奧，以及後備入替的彬尼各入1球，以2比0勝出，將跟標準流浪爭入決賽。

港會改派李溢晉把守最後一關，比提和羅素鎮守中路，薩拉沙負責派牌，為里奧及陳灝製造突擊；至於將於周三（5日）聯賽惡鬥東方的南區，作出部分輪換，宋柱浩、基哥利和艾華在後備席待命，亞哥斯達、佐佐木周及趙聡悟組成中場鐵三角，協助史提芬彭利拿和積遜數胡。

開賽僅5分鐘，港會幾乎取得入球，陳浩嘉左路窄位抽射，被伍瑋謙救出。13分鐘後，趙聡悟右路推大位起腳，被李溢晉沒收。其後翟廷峯禁區內踢跌麥美倫，球證到場邊觀看VAR後判罰12碼，里奧29分鐘操刀射入，為港會先開紀錄。港會42分鐘再有機會擴大比數，里奧送前，薩拉沙起腳被伍瑋謙擋出。上半場補時階段，李溢晉疑似在禁區內推跌史提芬彭利拿，但球證觀看VAR後收回成命，港會半場領先1比0。

南區半場立即換入黃浩然和李嘉耀，嘗試反撲，51分鐘，李嘉耀右路傳中，陳凱柏無人看管下射高。眼見遲達未能追平，南區再先後調入基哥利、艾華及黎格爾，並多次利用傳中轟炸港會後防，79分鐘，李嘉耀傳入禁區，曾俊軒頭槌解圍不遠，基哥利熨射柱邊出界，5分鐘後，積遜接應黃浩然傳中，頭槌同樣未能命中目標，88分鐘，彬尼接應陳灝傳送，射破伍瑋謙十指關，助港會贏2比0完場，殺入4強，並與標準流浪爭奪決賽資格。

港會左閘比提（Callum）今仗表現穩健，力阻艾華及李嘉耀等人來襲，他指今場賽果，反映球隊已擺脫低潮：「雖然開季唔係好順，但我哋冇因為咁就放棄，繼續畀心機練波，呢排終於踢出教練團想要嘅風格，呢場證明大家嘅努力，係有回報㗎。」

對於球隊將在4強硬撼標準流浪，Callum預計惡戰難免，但強調會戰鬥到底，盼延續神奇之旅：「對住流浪一定好難踢，但依家只要贏多場就入決賽，我哋唔會輕易放過呢個機會，只要球隊踢番應有水準，隨時再有驚喜。」