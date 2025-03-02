世界格蘭披治桌球大獎賽　球手賽前暢遊維港

丁俊暉在尖沙咀天星碼頭登上「世星」觀光客輪暢遊維港，飽覽香港的壯闊地標建築。（相片由公關提供）

由世界桌球巡迴賽（WST）與F-Sports Promotions Limited主辦，中國香港桌球總會協辦，「世界格蘭披治桌球大獎賽2025」（內地：斯諾克世界大獎賽2025）將首次在香港隆重登場，賽事3月4日至9日在啟德體育園啟德體藝館盛大舉行。來自全球排名前32名頂尖桌球高手，將爭奪冠軍榮譽及世界排名。

有份參賽的世界頂尖球手抵達香港，周日（2日）參加由主辦方舉辦、香港旅遊發展局支持協辦的歡迎儀式，在歷史悠久的尖沙咀天星碼頭登上「世星」暢遊維港。今年賽事首度落户香港，無論場地規模與賽事獎金均創下新紀錄。5000名觀眾將在全新的啟德體藝館現場體驗這項桌球界頂級賽事，亦是目前世界桌球巡迴賽中觀眾最多的一次。

賽事總獎金更從去年的38萬英鎊（約380萬港元）倍增至70萬英鎊（約700萬港元），其中冠軍獎金由10萬英鎊（約100萬港元）提升至18萬英鎊（約180萬港元），均為歷年之最。

今次是香港自1989年後再次舉辦排名賽，其中卓林普成為香港居民後首次在主場出擊，帶來精彩對決。其他參賽的頂尖球手，包括中國球手丁俊暉、沙比、羅拔臣、梅菲、麥克艾倫、希堅斯、威廉斯和現任世界冠軍K威爾遜。

3月8日及3月9日上午11時將上演表演賽，周六（8日）上演香港名將傅家俊大戰「白旋風」韋特，周日（9日）上演香港一姐、世界第二的吳安儀大戰來自泰國的世界一姐勒查露。為推廣香港的體育文化和加強社區參與體育活動，讓更多市民有機會觀賞大型體育活動， 4000張表演賽門票將免費向社區發放。

公眾門票於快達票及大麥網發售，票價從港幣$80至港幣$2580。根據賽制，比賽日下午時段和晚上時段各有兩場連續比賽，意味球迷購買單節賽事門票，即可以觀看兩場比賽。