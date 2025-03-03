曼聯英足盃衞冕夢碎　12碼宴客罪人即場爆喊

曼聯英足盃衞冕夢碎！周一(3日)凌晨第5圈賽事，曼聯主場同富咸激戰120分鐘踢成1比1平手，互射12碼階段富咸4射全中，但曼聯就有域陀連迪路夫同約舒亞舒克斯宴客，最終射輸3比4慘遭淘汰。約舒亞舒克斯射失決定性12碼後即場痛哭，要隊友上前安慰。

目標係盃賽冠軍嘅曼聯，上半場稍佔上風，但埋門一腳仍然唔掂，結果完半場前一次角球失位，被富咸中堅奇雲巴斯門前頂入。曼聯下半場加強進攻，71分鐘憑般奴費南迪斯追成平手。加時階段曼聯有唔少機會，但阿歷真度加拿祖、奧比馬田連環失機，要互射12碼分勝負。

曼聯頭3輪都順利射入，但第4輪嘅域陀連迪路夫射中間被賓特尼奴撲救，約舒亞舒克斯決定性嘅第5輪亦被賓特尼奴捉路擋出，富咸4射全中下贏4比3晉級8強。約舒亞舒克斯宴客後坐喺地上掩面痛哭，隊友同富咸球員都走去安慰佢。

約舒亞舒克斯賽後喺社交網留言：「對唔住，又令曼聯球迷失望！感激你哋無與倫比嘅支持！」曼聯領隊魯賓艾摩廉亦拒絕責怪球員：「我哋今場有好多機會，但最後12碼冇得好講，今日唔係我哋嘅日子。」英足盃出局後，曼聯今季唯一捧盃希望只剩歐霸盃。

隨住曼聯都出埋局，傳統英超「Big 6」只得曼城順利躋身8強，抽籤後曼城將會作客般尼茅夫，另外3場分別係富咸對水晶宮、普雷斯頓對阿士東維拉、白禮頓對諾定咸森林或者葉士域治。